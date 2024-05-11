Apple планує інтегрувати штучний інтелект в iPhone — Bloomberg

Компанія Apple Inc. уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною ширшого поштовху до впровадження функцій штучного інтелекту на свої пристрої.

Apple наблизилась до інтеграції штучного інтелекту в iPhone

Зазначається, що обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone.

Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Однак вони не привели до угоди, хоча ще тривають.

За словами журналістів, угода OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. У квітні дискусії з OpenAI активізувалися але немає гарантії, що угода буде оголошена найближчим часом.

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників. Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT OpenAI, але додав, що є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на "дуже продуманій основі".

Видалення додатків з китайського AppStore

Компанія Apple, яка постійно дотримується режиму інтернет-цензури в Китаї, заявила, що Управління кіберпростору Китаю наказало видалити додатки з “міркувань національної безпеки”.

Згадані сервіси популярні в Китаї, однак доступні лише через VPN-сервіси.