Секретний ШІ-проєкт Strawberry. Чим творці ChatGPT планують здивувати світ

Інсайдери Reuters розповіли журналістам про те, що компанія OpenAI, яка створила всесвітньо відомий ChatGPT, готує новий прорив на технологічній арені. Йдеться про секретний проєкт під кодовою назвою Strawberry ("Полуниця" - ред.).
Головні тези:
- Триває робота над створенням нейромережі, яка матиме автономний доступ до інтернету для проведення власних досліджень.
- Мета проєкту Strawberry полягає в навчанні ШІ глобальному мисленню.
- Хоча великі мовні моделі можуть швидко узагальнювати і складати тексти, вони поки не вміють розв'язувати проблеми інтуїтивно.
- Створення високоінтелектуальних машин викликає обурення у вчених через можливу загрозу для людства в майбутньому.
Над чим наразі працює команда OpenAI
За словами анонімних джерел, головна ціль Strawberry — створення нейромережі, що вмітиме не лише генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для проведення власних досліджень. У
Розробники припускають, що цей підхід зможе навчити ШІ від OpenAI "мислити" глобальніше.
Що важливо розуміти, саме мислення є ключем до досягнення ШІ людського рівня інтелекту.
За словами фахівців, попри те, що великі мовні моделі вже можуть узагальнювати та складати тексти набагато швидше за людину, вони не вміють розв’язувати проблеми, які людина вирішує інтуїтивно, до прикладу, помічати логічні помилки й відсутність "здорового глузду".
Що ще відомо про Strawberry
Журналістам також вдалося дізнатися, що раніше цей проєкт називався Q.
Ба більше, наголошується, що саме успіхи в роботі над ним стали однією з причин звільнення глави OpenAI Сема Альтмана.
На переконання Альтмана, "найважливіші сфери прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати".
Однак чимало вчених б’ють на сполох через створення високоінтелектуальних машин, адже вони можуть рано чи пізно знищити людство.
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