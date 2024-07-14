Секретний ШІ-проєкт Strawberry. Чим творці ChatGPT планують здивувати світ

Інсайдери Reuters розповіли журналістам про те, що компанія OpenAI, яка створила всесвітньо відомий ChatGPT, готує новий прорив на технологічній арені. Йдеться про секретний проєкт під кодовою назвою Strawberry ("Полуниця" - ред.).

Над чим наразі працює команда OpenAI

За словами анонімних джерел, головна ціль Strawberry — створення нейромережі, що вмітиме не лише генерувати відповіді на запити, а й матиме автономний доступ до інтернету для проведення власних досліджень. У

Розробники припускають, що цей підхід зможе навчити ШІ від OpenAI "мислити" глобальніше.

Що важливо розуміти, саме мислення є ключем до досягнення ШІ людського рівня інтелекту.

За словами фахівців, попри те, що великі мовні моделі вже можуть узагальнювати та складати тексти набагато швидше за людину, вони не вміють розв’язувати проблеми, які людина вирішує інтуїтивно, до прикладу, помічати логічні помилки й відсутність "здорового глузду".

Фото: unsplash.com

Що ще відомо про Strawberry

Журналістам також вдалося дізнатися, що раніше цей проєкт називався Q.

Ба більше, наголошується, що саме успіхи в роботі над ним стали однією з причин звільнення глави OpenAI Сема Альтмана.

Співробітники називали його "проривом" у сфері потужного ШІ, але висловлювали занепокоєння тим, що компанія не має належних заходів безпеки для контрольованого розвитку і комерціалізації подібних моделей штучного інтелекту, — йдеться в повідомленні. Поширити

На переконання Альтмана, "найважливіші сфери прогресу у сфері ШІ будуть пов'язані зі здатністю міркувати".