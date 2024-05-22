Microsoft почне вбудовувати штучний інтелект у свої ігри
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Microsoft почне вбудовувати штучний інтелект у свої ігри

Microsoft

Компанія Microsoft оголосила про плани щодо впровадження свого ШІ-помічника Copilot в ігровий простір – у Minecraft та інші проєкти для ПК і Xbox. Очікується, що його функції допоможуть геймерам із пошуком інформації та порадами.

Що відомо про плани Microsoft щодо вбудування ШІ у ігри


Microsoft Copilot — це система на базі ШІ, в якій використовуються мовні моделі ChatGPT і Dalle-3. У Minecraft, наприклад, гравці зможуть ставити ШІ-помічнику різні запитання, наприклад, "Як зробити меч?". Отримавши запит, Copilot підкаже, де добути ресурси або відшукає в інвентарі необхідні для крафту матеріали.

У Microsoft кажуть, що використання ШІ-помічника під час геймінгу буде максимально простим і безшовним. А користувачам не доведеться вигадувати спеціальні запити — нейромережа розуміє природну мову.

ЗМІ впевнені, що наявність інструменту, який у реальному часі відповідатиме на запитання і даватиме поради, може суттєво змінити спосіб проходження ігор і навіть залишити практику пошуку гайдів у минулому. Ви просто запитаєте це у штучного інтелекту.

Коли Microsoft Copilot стане доступний охочим, поки що не говорять. І в яких ще іграх він з'явиться, поки теж невідомо. Але навряд чи Minecraft буде єдиною.

У Microsoft представили Copilot+

Як розповіли в Microsoft, це початок нової глави з інновацій штучного інтелекту на пристроях. Зазначається, що персональний комп'ютер практично повністю переосмислили. Йдеться і про кремній, і про операційну систему, рівень додатків до хмари зі штучним інтелектом в центрі тощо. У компанії підкреслили, що це стало найзначнішою зміною платформи Window за десятиліття.

У Microsoft розповіли, що в пристрої використовуються нові процесори Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus і штучний інтелект. У компанії називають комп’ютери Copilot+ найшвидшими та найрозумнішими комп'ютерами з Windows, які коли-небудь були.

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