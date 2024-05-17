Незаконне використання музики для навчання ШІ. Sony Music підозрює Google, Microsoft і OpenAI

Одна з найбільших у світі компаній звукозапису Sony Music розкритикувала технічні гіганти за ймовірне несанкціоноване використання пісень.

Sony Music підозрює в інтелектуальній крадіжці техногігантів

Один з найбільших музичних видавців у світі надіслав листи Google, Microsoft і OpenAI з вимогою повідомити, чи використовували вони пісні Sony Music для розробки систем штучного інтелекту. Sony Music, яка представляє таких виконавців, як Бейонсе та Адель, забороняє будь-кому навчатися, розробляти або заробляти гроші на ШІ, використовуючи пісні лейблу без дозволу.

Про це пише ВВС.

У листі, надісланому більш ніж 700 компаніям, Sony Music заявила, що "має підстави вважати", що адресати "можливо, вже несанкціоновано використовували" її музику. У листі Sony Music встановила термін для відповіді та наголосила, що боротиметься за дотримання своїх авторських прав "у повному обсязі, дозволеному чинним законодавством", зокрема майбутнім актом ЄС про штучний інтелект.

Google і OpenAI розробили інструменти штучного інтелекту, які можуть генерувати музику, хоча невідомо, які дані вони використовували для навчання ШІ. Sony Music зауважує, що ШІ може робити це лише після ознайомлення з мільйонами пісень, на частину з яких лейбл володіє авторським правом.

У своєму листі Sony Music просить кожного зі сотень адресатів надіслати наступні дані:

інформацію про пісні, які використовувалися для навчання систем ШІ;

як здійснювався доступ до пісень, наприклад, через стримінгові сервіси;

кількість копій пісень, чи існують копії досі та як довго вони існували;

чому було необхідно, щоб такі копії існували стільки часу, якщо припустити, що вони взагалі існували.

Наразі незрозуміло, чи використовувала якась із фірм, що отримала подібний лист, пісні, що належать Sony Music, для навчання ШІ. Також неясно, чи дійсно були порушені якісь закони.

17 травня Рада Європи ухвалила першу юридично зобов’язувальну угоду – Рамкову конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію і верховенство права. Конвенція охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням ШІ в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права. Поширити

Гільдія сценаристів Канади готується до страйку через використання штучного інтелекту. Минулого року захистити себе від ШІ виходили сценаристи Голлівуду. У травні 2023 року вони зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагали обмежити використання ШІ. Наступного дня тисячі сценаристів США долучилися до страйку.

ШІ та хмарні технології: Microsoft та Google тріумфують

У результаті використання ШІ акції компаній значно зросли наприкінці торгів: Alphabet підскочила на 17%, а Microsoft — на 6,3%.

Microsoft та Alphabet ведуть жорстку конкурентну боротьбу за домінування в галузі штучного інтелекту.

Microsoft нещодавно об'єднала зусилля зі стартапом OpenAI, щоб кинути виклик Google, яка вже 20 років тримає пальму першості в Інтернет-пошуку.

Проте результати, оприлюднені в четвер, свідчать про те, що обидві компанії мають значний потенціал для зростання. Поширити

Інвестори з ентузіазмом сприйняли цю новину, адже вона підтверджує, що штучний інтелект та хмарні технології є ключовими рушіями зростання в сучасному світі.

Очікується, що Microsoft та Alphabet продовжать інвестувати в ці перспективні напрямки, що стимулюватиме інновації та сприятиме розвитку всієї індустрії.