Незаконное использование музыки для обучения ИИ. Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI
Категория
Технологии
Дата публикации

Незаконное использование музыки для обучения ИИ. Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI

ИИ
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Источник:  BBC

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony Music раскритиковала технические гиганты за вероятное несанкционированное использование песен.

Sony Music подозревает в интеллектуальной краже техногигантов

Один из крупнейших музыкальных издателей в мире послал письма Google, Microsoft и OpenAI с требованием сообщить, использовали ли они песни Sony Music для разработки систем искусственного интеллекта. Sony Music, представляющая таких исполнителей, как Бейонсе и Адель, запрещает кому-либо учиться, разрабатывать или зарабатывать деньги на ИИ, используя песни лейбла без разрешения.

Об этом пишет BBC.

В письме, направленном более 700 компаниям, Sony Music заявила, что "имеет основания считать", что адресаты "возможно, уже несанкционированно использовали" ее музыку. В письме Sony Music установила срок для ответа и подчеркнула, что будет бороться за соблюдение своих авторских прав "в полном объеме, разрешенном действующим законодательством", в частности, будущим актом ЕС об искусственном интеллекте.

Google и OpenAI разработали инструменты искусственного интеллекта, которые могут генерировать музыку, хотя неизвестно, какие данные они использовали для обучения ИИ. Sony Music отмечает, что ИИ может делать это только после ознакомления с миллионами песен, на часть из которых лейбл владеет авторским правом.

В своем письме Sony Music просит каждого из сотен адресатов отправить следующие данные:

  • информацию о песнях, которые использовались для обучения систем ИИ;

  • как осуществлялся доступ к песням, например через стриминговые сервисы;

  • количество копий песен, существуют ли копии до сих пор и как долго они существовали;

  • почему было необходимо, чтобы такие копии существовали столько времени, если предположить, что они существовали вообще.

Пока неясно, использовала ли какая-то из фирм, получившая подобное письмо, принадлежащие Sony Music песни для обучения ИИ. Также неясно, действительно ли были нарушены какие-либо законы.

17 мая Совет Европы принял первое юридически обязывающее соглашение — Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Конвенция охватывает все аспекты применения и рисков, связанных с применением ИИ в контексте соблюдения прав человека, уважения демократических стандартов и верховенства права.

Гильдия сценаристов Канады готовится к забастовке из-за использования искусственного интеллекта. В прошлом году защитить себя от ИИ выходили сценаристы Голливуда. В мае 2023 года они остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требовали ограничить использование ИИ. На следующий день тысячи сценаристов США присоединились к забастовке.

ШИ и облачные технологии: Microsoft и Google торжествуют

В результате использования ИИ акции компаний значительно выросли в конце торгов: Alphabet подскочила на 17%, а Microsoft на 6,3%.

Microsoft и Alphabet ведут жесткую конкурентную борьбу за доминирование в искусственном интеллекте.

Microsoft недавно объединила усилия со стартапом OpenAI, чтобы бросить вызов Google, которая уже 20 лет удерживает пальму первенства в Интернет-поиске.

Однако результаты, обнародованные в четверг, свидетельствуют о том, что у обеих компаний есть значительный потенциал для роста.

Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту новость, ведь она подтверждает, что искусственный интеллект и облачные технологии являются ключевыми двигателями роста в современном мире.

Ожидается, что Microsoft и Alphabet продолжат инвестировать в эти перспективные направления, которые будут стимулировать инновации и способствовать развитию всей индустрии.

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