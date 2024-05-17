Незаконное использование музыки для обучения ИИ. Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony Music раскритиковала технические гиганты за вероятное несанкционированное использование песен.
Sony Music подозревает в интеллектуальной краже техногигантов
Один из крупнейших музыкальных издателей в мире послал письма Google, Microsoft и OpenAI с требованием сообщить, использовали ли они песни Sony Music для разработки систем искусственного интеллекта. Sony Music, представляющая таких исполнителей, как Бейонсе и Адель, запрещает кому-либо учиться, разрабатывать или зарабатывать деньги на ИИ, используя песни лейбла без разрешения.
Об этом пишет BBC.
В письме, направленном более 700 компаниям, Sony Music заявила, что "имеет основания считать", что адресаты "возможно, уже несанкционированно использовали" ее музыку. В письме Sony Music установила срок для ответа и подчеркнула, что будет бороться за соблюдение своих авторских прав "в полном объеме, разрешенном действующим законодательством", в частности, будущим актом ЕС об искусственном интеллекте.
Google и OpenAI разработали инструменты искусственного интеллекта, которые могут генерировать музыку, хотя неизвестно, какие данные они использовали для обучения ИИ. Sony Music отмечает, что ИИ может делать это только после ознакомления с миллионами песен, на часть из которых лейбл владеет авторским правом.
В своем письме Sony Music просит каждого из сотен адресатов отправить следующие данные:
информацию о песнях, которые использовались для обучения систем ИИ;
как осуществлялся доступ к песням, например через стриминговые сервисы;
количество копий песен, существуют ли копии до сих пор и как долго они существовали;
почему было необходимо, чтобы такие копии существовали столько времени, если предположить, что они существовали вообще.
Пока неясно, использовала ли какая-то из фирм, получившая подобное письмо, принадлежащие Sony Music песни для обучения ИИ. Также неясно, действительно ли были нарушены какие-либо законы.
Гильдия сценаристов Канады готовится к забастовке из-за использования искусственного интеллекта. В прошлом году защитить себя от ИИ выходили сценаристы Голливуда. В мае 2023 года они остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требовали ограничить использование ИИ. На следующий день тысячи сценаристов США присоединились к забастовке.
ШИ и облачные технологии: Microsoft и Google торжествуют
В результате использования ИИ акции компаний значительно выросли в конце торгов: Alphabet подскочила на 17%, а Microsoft на 6,3%.
Microsoft и Alphabet ведут жесткую конкурентную борьбу за доминирование в искусственном интеллекте.
Microsoft недавно объединила усилия со стартапом OpenAI, чтобы бросить вызов Google, которая уже 20 лет удерживает пальму первенства в Интернет-поиске.
Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту новость, ведь она подтверждает, что искусственный интеллект и облачные технологии являются ключевыми двигателями роста в современном мире.
Ожидается, что Microsoft и Alphabet продолжат инвестировать в эти перспективные направления, которые будут стимулировать инновации и способствовать развитию всей индустрии.
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