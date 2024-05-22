Microsoft начнет встраивать искусственный интеллект в свои игры

Компания Microsoft объявила о планах внедрения своего ИИ-помощника Copilot в игровое пространство – в Minecraft и другие проекты для ПК и Xbox. Ожидается, что его функции помогут игрокам с поиском информации и советами.
Что известно о планах Microsoft по встраиванию ИИ в игры
В Microsoft говорят, что использование ИИ помощника во время гейминга будет максимально простым и бесшовным. А пользователям не придется придумывать специальные запросы — нейросеть понимает естественный язык.
СМИ уверены, что наличие инструмента, который в реальном времени будет отвечать на вопросы и советовать, может существенно изменить способ прохождения игр и даже оставить практику поиска гайдов в прошлом. Вы просто спросите это у искусственного интеллекта.
Когда Microsoft Copilot станет доступен желающим, пока не говорят. И в каких еще играх он появится, пока тоже не известно. Но вряд ли Minecraft будет единственным.
В Microsoft представили Copilot+
Как рассказали в Microsoft, это начало новой главы по инновациям искусственного интеллекта на устройствах. Отмечается, что персональный компьютер практически полностью переосмыслен. Речь идет и о кремнии, и об операционной системе, уровне приложений к облаку с искусственным интеллектом в центре и т.д. В компании подчеркнули, что это стало самым значительным изменением платформы Window за десятилетие.
В Microsoft рассказали, что в устройстве используются новые процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus и искусственный интеллект. В компании называют компьютеры Copilot+ самыми быстрыми и умными компьютерами из Windows, которые когда-либо были.
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