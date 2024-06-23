Эксперты предупредили о новой опасности ChatGPT

На фоне подготовки к презентации компанией OpenAI новой большой языковой модели GPT-5, специалисты все активнее бьют тревогу.

Что не так с ChatGPT

После проведения нового масштабного исследования ученые пришли к выводу, что отличить ChatGPT от человека почти невозможно.

К примеру, инструмент GPT-4 начал генерировать настолько свободный, похожий на человеческий текст, что отлично справляется с разными языковыми задачами, бросая вызов нашей способности отличить машину от человеческого собеседника.

Об этом пишет издание The Register.

Следует обратить внимание на то, что эта разработка перекликается с известным воображаемым экспериментом Алана Тюринга, который предложил тест, чтобы определить, может ли машина демонстрировать поведение, которое невозможно отличить от человеческого, основываясь исключительно на его ответах.

Фото: скриншот

Как происходило новое исследование

По словам авторов исследования, для проведения теста GPT-4 и GPT-3.5 получили специальные инструкции по тому, как отвечать.

Де-факто им приказали "принять образ молодого человека, который был очень лаконичен, не воспринимал игру очень серьезно, использовал сленг и время от времени совершал орфографические ошибки".

Более того, указано, что подсказка содержала общую информацию о настройке игры и последних новостях, которые касались обучения моделей.

Как отмечают авторы исследования, ответы ИИ задерживались в зависимости от длины сообщения, чтобы предотвратить слишком быстрый ответ.