Експерти попередили про нову небезпеку ChatGPT

На тлі підготовки до презентації компанією OpenAI нової великої мовної моделі GPT-5, фахівці дедалі активніше б'ють на сполох.

Що не так з ChatGPT

Після проведення нового масштабного дослідження учені дійшли висновку, що відрізнити ChatGPT від людини в розмові майже неможливо.

До прикладу, інструмент GPT-4 почав генерувати настільки вільний, схожий на людський текст, що чудово справляються з різними мовними завданнями, кидаючи виклик нашій здатності відрізнити машину від людського співрозмовника.

Про це пише видання The Register.

Варто звернути увагу на те, що ця розробка перегукується з відомим уявним експериментом Алана Тюрінга, який запропонував тест, щоб визначити, чи може машина демонструвати поведінку, яку неможливо відрізнити від людської, ґрунтуючись виключно на її відповідях.

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Як відбувалося нове дослідження

За словами авторів дослідження, для проведення тесту GPT-4 і GPT-3.5 отримали спеціальні інструкції щодо того, як відповідати.

Де-факто їм наказали “прийняти образ молодої людини, яка була дуже лаконічною, не сприймала гру дуже серйозно, використовувала сленг і час від часу робила орфографічні помилки”.

Ба більше, вказано, що підказка містила загальну інформацію про налаштування гри та останні новини, що стосувалися навчання моделей.

Як зазначають автори дослідження, відповіді ШІ затримувалися залежно від довжини повідомлення, щоб запобігти занадто швидкій відповіді.