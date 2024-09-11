ChatGPT Plus. Чем удивит секретная модель искусственного интеллекта Strawberry
Категория
Технологии
Дата публикации

ChatGPT Plus. Чем удивит секретная модель искусственного интеллекта Strawberry

OpenAI
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Источник:  online.ua

О загадочной модели ИИ Strawberry от OpenAI слухи ходят несколько месяцев подряд. Однако уже вскоре компания может провести официальную презентацию своей долгожданной новинки – вполне возможно, это произойдет в сентябре 2024 года.

Главные тезисы

  • Новая модель искусственного интеллекта от OpenAI сконцентрируется на качестве ответов, а не на скорости.
  • Также Strawberry будет использоваться для решения математических задач, кодирования, разработки маркетинговых стратегий.
  • Она будет доступна в ChatGPT как отдельная опция.

Что известно о Strawberry

Как удалось узнать порталу Android Authority, новая секретная модель ИИ сконцентрируется на аргументированных ответах и "глубоком исследовании".

Strawberry не будет гнаться за скоростью ответа, как все ее предшественники, а попытается поразить пользователей его качеством.

Однако, что важно понимать, период ожидания не будет слишком продолжительным. По предварительным данным, речь идет о 10-20 секундах.

За это время Strawberry попытается существенно снизить количество ошибок и предоставлять более аргументированные и полные ответы на задачи, требующие сложных или многоэтапных соображений.

Кроме того, указано, что новая модель будет использоваться в таких сферах как решение математических задач, кодировании и в задачах, связанных с бизнесом, например, разработке детальных маркетинговых стратегий.

Где можно будет оценить Strawberry

Согласно инсайдерским данным, новая модель от OpenAI будет интегрирована в ChatGPT, но как отдельная опция.

Кроме того, указано, что у нее будут другие расценки. Вполне возможно, что пользователям могут ограничивать количество запросов в час, однако с более высоким уровнем подписки это количество будут увеличиваться, как и увеличат скорость ответов.

Однако в начале новая модель, вероятно, будет доступна в рамках плана ChatGPT Plus.

Два человека, которые уже смогли протестовать Strawberry, поделились своим опытом использования. Они рассказали, что новая модель во время тестирования поддерживала только текстовое общение. Она могла долго отвечать даже на самые простые вопросы, а функция памяти предыдущих разговоров работала нестабильно.

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