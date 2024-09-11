ChatGPT Plus. Чем удивит секретная модель искусственного интеллекта Strawberry

О загадочной модели ИИ Strawberry от OpenAI слухи ходят несколько месяцев подряд. Однако уже вскоре компания может провести официальную презентацию своей долгожданной новинки – вполне возможно, это произойдет в сентябре 2024 года.

Что известно о Strawberry

Как удалось узнать порталу Android Authority, новая секретная модель ИИ сконцентрируется на аргументированных ответах и "глубоком исследовании".

Strawberry не будет гнаться за скоростью ответа, как все ее предшественники, а попытается поразить пользователей его качеством.

Однако, что важно понимать, период ожидания не будет слишком продолжительным. По предварительным данным, речь идет о 10-20 секундах.

За это время Strawberry попытается существенно снизить количество ошибок и предоставлять более аргументированные и полные ответы на задачи, требующие сложных или многоэтапных соображений.

Кроме того, указано, что новая модель будет использоваться в таких сферах как решение математических задач, кодировании и в задачах, связанных с бизнесом, например, разработке детальных маркетинговых стратегий.

Где можно будет оценить Strawberry

Согласно инсайдерским данным, новая модель от OpenAI будет интегрирована в ChatGPT, но как отдельная опция.

Кроме того, указано, что у нее будут другие расценки. Вполне возможно, что пользователям могут ограничивать количество запросов в час, однако с более высоким уровнем подписки это количество будут увеличиваться, как и увеличат скорость ответов.

Однако в начале новая модель, вероятно, будет доступна в рамках плана ChatGPT Plus.