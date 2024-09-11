ChatGPT Plus. Чим здивує секретна модель штучного інтелекту Strawberry

Про загадкову модель ШІ Strawberry від OpenAI чутки ширяться кілька місяців поспіль. Однак уже незабаром компанія може провести офіційну презентацію своєї довгоочікуваної новинки — цілком можливо, це станеться у вересні 2024 року.

Що відомо про Strawberry

Як вдалося дізнатися порталу Android Authority, нова таємна модель ШІ сконцентрується на аргументованих відповідях та “глибокому дослідженні”.

Strawberry не буде гнатися за швидкістю відповіді, як усі її попередники, а спробує вразити користувачів її якістю.

Однак, що важливо розуміти, період очікування не буде надто тривалим. За попередніми даними, йтиметься про 10-20 секунд.

За цей час Strawberry спробує суттєво зменшити кількість помилок та надавати більш аргументовані та повні відповіді на завдання, що вимагають складних або багатоетапних міркувань.

Окрім того, наголошується, що нова модель використовуватиметься у таких сферах як розв’язання математичних задач, кодування та у завданнях, пов’язаних із бізнесом, як-от розробка детальних маркетингових стратегій.

Де можна буде оцінити вміння Strawberry

Згідно з інсайдерськими даними, нова модель від OpenAI буде інтегрованою у ChatGPT, але як окрема опція.

Окрім того, наголошується, що на цю модель будуть інші розцінки. Цілком можливо, що користувачів можуть обмежувати у кількості запитів на годину, однак з вищим рівнем підписки цю кількість збільшуватимуть, як і збільшать швидкість відповідей.

Однак на початку нова модель, ймовірно, буде доступна у межах плану ChatGPT Plus.