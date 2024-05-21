За словами голлівудської акторки Скарлетт Йоганссон, вона була “змушена найняти адвоката”, щоб вимагати видалення голосу штучного інтелекту для ChatGPT, який був занадто схожий на її власний.
Скарлетт Йоганссон обурена рішенням компанії OpenAI
Зірка стверджує, що ще восени 2023 року отримала пропозицію від гендиректора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіо-функцію для ChatGPT.
Однак вона відмовилася від цієї пропозиції, хоча причину свого рішення досі не розкрила.
Однак нещодавно компанія OpenAI представила нові аудіоінструменти, зокрема й голос Sky у ChatGPT.
Дуже багато користувачів одразу помітили його підозрілу схожість на голосу Скарлетт Йоганссон.
Скарлетт Йоганссон відреагувала на скандал
Як відверто зізнається голлівудська акторка, що вона справді була шокована.
За словами Сема Альтмана, голос Sky “не належить Скарлетт Йоганссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її голос”.
Варто також звернути увагу на те, що OpenAI все-таки вирішила відмовитися від використання у ChatGPT голосу Sky, щоб скандал не набирав обертів.
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