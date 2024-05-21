За словами голлівудської акторки Скарлетт Йоганссон, вона була “змушена найняти адвоката”, щоб вимагати видалення голосу штучного інтелекту для ChatGPT, який був занадто схожий на її власний.

Скарлетт Йоганссон обурена рішенням компанії OpenAI

Зірка стверджує, що ще восени 2023 року отримала пропозицію від гендиректора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіо-функцію для ChatGPT.

Однак вона відмовилася від цієї пропозиції, хоча причину свого рішення досі не розкрила.

Він сказав мені, що, на його думку, озвучуючи систему, я зможу подолати розрив між технологічними компаніями та творчими людьми…, — згадує Скарлетт Йоганссон. Поширити

Однак нещодавно компанія OpenAI представила нові аудіоінструменти, зокрема й голос Sky у ChatGPT.

Дуже багато користувачів одразу помітили його підозрілу схожість на голосу Скарлетт Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон відреагувала на скандал

Як відверто зізнається голлівудська акторка, що вона справді була шокована.

Коли я почула випущену демонстраційну версію, я була шокована, розлючена і не вірила, що пан Альтман буде використовувати голос, який звучить так моторошно схоже на мій, — заявила вона. Поширити

За словами Сема Альтмана, голос Sky “не належить Скарлетт Йоганссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її голос”.

Ми вибачаємося перед пані Йоганссон за те, що ми не змогли порозумітися краще, — наголосив він. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що OpenAI все-таки вирішила відмовитися від використання у ChatGPT голосу Sky, щоб скандал не набирав обертів.