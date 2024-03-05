Розробники продовжують активно удосконалювати модель штучного інтелекту ChatGPT - тепер вона має можливість озвучувати свої відповіді.

ChatGPT отримав голосову функцію

Команда OpenAI презентувала нову, голосову функцію під назвою "Read Aloud" для своєї моделі штучного інтелекту ChatGPT.

Що важливо розуміти, ця функція дасть можливість користувачам прослуховувати відповіді ChatGPT вголос, вибравши один із п'яти варіантів озвучки.

Такими даними ділиться видання TheVerge.

Тепер ChatGPT може читати вам відповіді. На iOS або Android натисніть і утримуйте повідомлення, а потім натисніть "Прочитати вголос". Функція працює і в Інтернет-версії — натисніть кнопку "Прочитати вголос" під повідомленням, — пояснює команда OpenAI. Поширити

Окрім того, наголошується, що голосова функція доступна як у веб-версії ChatGPT, так і в мобільних додатках для iOS та Android.

Як вдалося дізнатися журналістам, "Read Aloud" може озвучувати текст 37 мовами, автоматично визначаючи її під час читання.

Функція працює як з моделями GPT-4, так і з GPT-3.5.

Що таке ChatGPT

ChatGPT (від англ. Generative Pre-trained Transformer[3], укр. Породжувальний попередньо натренований трансформер) — чат-бот з породжувальним штучним інтелектом.

Його створила компанія OpenAI і вперше презентувала 30 листопада 2022 року.

Що важливо розуміти, ChatGPT вдалося розробити на базі великої мовної моделі та оптимізувати для ведення діалогів природними мовами.

Ба більше, його навчили генерувати відповіді в різних предметних областях, різного формату, розміру, стилю та рівня деталізації, враховуючи при цьому контекст розмови.

Станом на березень 2024 року його популярність залишається вкрай високою.