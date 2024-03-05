Разработчики продолжают активно совершенствовать модель искусственного интеллекта ChatGPT – теперь у нее появилась возможность озвучивать свои ответы.

ChatGPT получил голосовую функцию

Команда OpenAI представила новую, голосовую функцию под названием "Read Aloud" для своей модели искусственного интеллекта ChatGPT.

Что важно понимать, эта функция позволит пользователям прослушивать ответы ChatGPT вслух, выбрав один из пяти вариантов озвучки.

Такими данными делится The Verge.

Теперь ChatGPT может читать ответы. На iOS или Android нажмите и удерживайте сообщение, затем нажмите "Прочитать вслух". Функция работает и в Интернет-версии – нажмите кнопку "Прочитать вслух" под сообщением, – объясняет команда OpenAI. Поделиться

Кроме того, сообщается, что голосовая функция доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Как удалось узнать журналистам, "Read Aloud" может озвучивать текст на 37 языках, автоматически определяя его во время чтения.

Функция работает как с моделями GPT-4, так и с GPT-3.5.

Что такое ChatGPT

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer[3], укр. порождающий предварительно натренированный трансформер) — чат-бот с порождающим искусственным интеллектом.

Его создала компания OpenAI и впервые представила 30 ноября 2022 года.

Что важно понимать, ChatGPT удалось разработать на базе большой языковой модели и оптимизировать для ведения диалогов на естественных языках.

Более того, его научили генерировать ответы в разных предметных областях, разного формата, размера, стиля и уровня детализации, учитывая при этом контекст разговора.

По состоянию на март 2024 года его популярность остается очень высокой.