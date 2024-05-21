По словам голливудской актрисы Скарлетт Йоганссон, она была "вынуждена нанять адвоката", чтобы потребовать удаления голоса искусственного интеллекта для ChatGPT, который был слишком похож на ее собственный.

Скарлетт Йоганссон возмущена решением компании OpenAI

Звезда утверждает, что еще осенью 2023 получила предложение от гендиректора OpenAI Сэма Альтмана озвучить аудио-функцию для ChatGPT.

Однако она отказалась от этого предложения, хотя причину своего решения до сих пор не раскрыла.

Он сказал мне, что, по его мнению, озвучивая систему, я смогу преодолеть разрыв между технологическими компаниями и творческими людьми… — вспоминает Скарлетт Йоганссон. Поделиться

Однако недавно компания OpenAI представила новые аудиоинструменты, в том числе голос Sky в ChatGPT.

Многие пользователи сразу заметили его подозрительную схожесть на голоса Скарлетт Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон отреагировала на скандал

Как откровенно признается голливудская актриса, что она действительно была в шоке.

Когда я услышала выпущенную демонстрационную версию, я была шокирована, взбешена и не верила, что господин Альтман будет использовать голос, который звучит так жутко похоже на мой, — заявила она. Поделиться

По словам Сэма Альтмана, голос Sky не принадлежит Скарлетт Йоганссон, и он никогда не преследовал такую цель.

Мы извиняемся перед госпожой Йоганссон за то, что мы не смогли найти общий язык, — подчеркнул он. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что OpenAI все-таки решила отказаться от использования в ChatGPT голоса Sky, чтобы скандал не набирал обороты.