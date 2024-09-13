OpenAI випустила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT під назвою o1, яка нібито володіє здатністю міркувати.
Головні тези:
- Оновлена версія ChatGPT під назвою o1 володіє здатністю міркувати, покращуючи вирішення багатокрокових завдань та написання коду.
- Нова модель ChatGPT здатна давати відповіді на рівні доктора наукових дисциплін, проте вона працює повільніше та вимагає високих витрат.
- За результатами тестувань, ефективність нової моделі ШІ оцінена у 89%, що робить її вельми потужним інструментом для розв'язання складних завдань.
- Під керівництвом розробників OpenAI, ChatGPT о1 може навчатися покращувати розумові здібності та вдосконалювати стратегії.
- Нова версія ШІ вже доступна користувачам у вигляді превью-версії за підпискою Plus і Team, а незабаром буде доступна і спрощена версія o1-mini.
Що відомо про оновлену версію ChatGPT, здатну міркувати
Зазначається, що оновлена версія ШІ краща за попередників у вирішенні багатокрокових завдань і написанні коду.
Підкреслюється, що нова версія ChatGPT здатна давати відповіді на рівні доктора наукових дисциплін.
Однак вона виявилась дорожчою і працює повільніше. Через це у відповідях на повсякденні питання ChatGPT досі використовує попередні моделі.
За словами розробників, версія ШІ o1 здатна навчатись покращувати “розумові здібності”, вдосконалювати наявні стратегії та виправляти допущені помилки.
Зокрема, користувачі також мають змогу спостерігати за ходом міркувань ШІ, який приводить до кінцевої відповіді.
Що відомо про ефективність нової моделі ШІ в ChatGPT
За результатами онлайн-змагань з програмування Codeforces, ефективність нової моделі ШІ ChatGPT була оцінена у 89%.
Розробники OpenAI обіцяють, що за результатами наступного оновлення ШІ працюватиме на рівні аспірантів під час розв'язування складних контрольних задач із фізики, хімії та біології.
На відбірковому турі Міжнародної математичної олімпіади o1 успішно вирішила 83% завдань, тоді як GPT-4 впорався лише з 13%.
Нова ШІ-модель уже доступна користувачам ChatGPT у вигляді превью-версії. Для запуску потрібна підписка Plus і Team. Без підписки в майбутньому доступ відкриють до o1-mini. Це спрощена версія OpenAI o1, яка може обробляти менший обсяг даних.
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