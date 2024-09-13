OpenAI випустила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT під назвою o1, яка нібито володіє здатністю міркувати.

Що відомо про оновлену версію ChatGPT, здатну міркувати

Зазначається, що оновлена версія ШІ краща за попередників у вирішенні багатокрокових завдань і написанні коду.

Підкреслюється, що нова версія ChatGPT здатна давати відповіді на рівні доктора наукових дисциплін.

Однак вона виявилась дорожчою і працює повільніше. Через це у відповідях на повсякденні питання ChatGPT досі використовує попередні моделі.

За словами розробників, версія ШІ o1 здатна навчатись покращувати “розумові здібності”, вдосконалювати наявні стратегії та виправляти допущені помилки.

ChatGPT

Зокрема, користувачі також мають змогу спостерігати за ходом міркувань ШІ, який приводить до кінцевої відповіді.

Що відомо про ефективність нової моделі ШІ в ChatGPT

За результатами онлайн-змагань з програмування Codeforces, ефективність нової моделі ШІ ChatGPT була оцінена у 89%.

Розробники OpenAI обіцяють, що за результатами наступного оновлення ШІ працюватиме на рівні аспірантів під час розв'язування складних контрольних задач із фізики, хімії та біології.

На відбірковому турі Міжнародної математичної олімпіади o1 успішно вирішила 83% завдань, тоді як GPT-4 впорався лише з 13%.