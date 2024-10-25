Компания-разработчик ChatGPT OpenAI заявила, что к декабрю этого года планирует представить инновационную модель ИИ, получившей кодовое название Orion.

Что известно о новой революционной модели ШИ от OpenAI

Отмечается, что релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.

В частности, первыми доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.

Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как как GPT-5, или как-то по другому.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.

Разработчики ИИ

Подчеркивается, что общение с таким ИИ будет максимально приближено к общению с человеком.

По информации СМИ, на каком-то этапе OpenAI даже приостановили обучение языковой модели GPT-5 из-за обеспокоенности безопасности человечества.

Что известно о последних разработках OpenAI в сфере искусственного интеллекта

Этим летом OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT — не просто издавать список ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

Уже в ближайшие годы человечество увидит зарождение сверхинтеллекта, который может изменить ход истории. С таким прогнозом выступил генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман.

По убеждению Сэма Альтмана, появление сверхинтеллекта приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре "всеобщего процветания".

Несмотря на это, он озвучил предупреждение, что развитие сверхума может продолжаться дольше, чем он прогнозировал ранее.

По словам генерального директора OpenAI, в ближайшем будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки сочли бы магией.