Компания-разработчик ChatGPT OpenAI заявила, что к декабрю этого года планирует представить инновационную модель ИИ, получившей кодовое название Orion.
Главные тезисы
- К декабрю этого года OpenAI планирует представить инновационную модель ИИ под названием Orion, который будет преемником GPT-4.
- Orion будет отличаться от предыдущих релизов и уровнем общего ИИ, что приблизит его к общению с человеком.
- OpenAI также представила собственную поисковую систему SearchGPT, конкурирующую с Google.
- Генеральный директор OpenAI выразил уверенность в появлении сверхинтеллекта, который приведет к всеобщему процветанию, хотя долгосрочный прогноз его развития может отличаться.
- В ближайшем будущем развитие технологий и искусственного интеллекта может привести к выполнению невероятных вещей, считаемых магией нашими предками.
Что известно о новой революционной модели ШИ от OpenAI
Отмечается, что релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.
В частности, первыми доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.
Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как как GPT-5, или как-то по другому.
В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.
Подчеркивается, что общение с таким ИИ будет максимально приближено к общению с человеком.
По информации СМИ, на каком-то этапе OpenAI даже приостановили обучение языковой модели GPT-5 из-за обеспокоенности безопасности человечества.
Что известно о последних разработках OpenAI в сфере искусственного интеллекта
Этим летом OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT — не просто издавать список ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.
Уже в ближайшие годы человечество увидит зарождение сверхинтеллекта, который может изменить ход истории. С таким прогнозом выступил генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман.
По убеждению Сэма Альтмана, появление сверхинтеллекта приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре "всеобщего процветания".
Несмотря на это, он озвучил предупреждение, что развитие сверхума может продолжаться дольше, чем он прогнозировал ранее.
По словам генерального директора OpenAI, в ближайшем будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки сочли бы магией.
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