В OpenAI назвали ориентировочные сроки появления революционной модели ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

В OpenAI назвали ориентировочные сроки появления революционной модели ИИ

Android Authority
OpenAI
Читати українською

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI заявила, что к декабрю этого года планирует представить инновационную модель ИИ, получившей кодовое название Orion. 

Главные тезисы

  • К декабрю этого года OpenAI планирует представить инновационную модель ИИ под названием Orion, который будет преемником GPT-4.
  • Orion будет отличаться от предыдущих релизов и уровнем общего ИИ, что приблизит его к общению с человеком.
  • OpenAI также представила собственную поисковую систему SearchGPT, конкурирующую с Google.
  • Генеральный директор OpenAI выразил уверенность в появлении сверхинтеллекта, который приведет к всеобщему процветанию, хотя долгосрочный прогноз его развития может отличаться.
  • В ближайшем будущем развитие технологий и искусственного интеллекта может привести к выполнению невероятных вещей, считаемых магией нашими предками.

Что известно о новой революционной модели ШИ от OpenAI

Отмечается, что релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.

В частности, первыми доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.

Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как как GPT-5, или как-то по другому.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.

OpenAI уже в этом году планирует представить революционный ИИ
Разработчики ИИ

Подчеркивается, что общение с таким ИИ будет максимально приближено к общению с человеком.

По информации СМИ, на каком-то этапе OpenAI даже приостановили обучение языковой модели GPT-5 из-за обеспокоенности безопасности человечества.

Что известно о последних разработках OpenAI в сфере искусственного интеллекта

Этим летом OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT — не просто издавать список ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

Уже в ближайшие годы человечество увидит зарождение сверхинтеллекта, который может изменить ход истории. С таким прогнозом выступил генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман.

По убеждению Сэма Альтмана, появление сверхинтеллекта приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре "всеобщего процветания".

Несмотря на это, он озвучил предупреждение, что развитие сверхума может продолжаться дольше, чем он прогнозировал ранее.

По словам генерального директора OpenAI, в ближайшем будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки сочли бы магией.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Незаконное использование музыки для обучения ИИ. Sony Music подозревает Google, Microsoft и OpenAI
ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
OpenAI тестирует новую поисковую систему SearchGPT. В чем преимущества
OpenAI
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
OpenAI выпустили обновленную версию ChatGPT со способностью размышлять
ChatGPT

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?