OpenAI тестирует новую поисковую систему SearchGPT. В чем преимущества

Компания стремится потеснить Google в сфере онлайн-поиска. Новая система SearchGPT использует искусственный интеллект для получения результатов в режиме реального времени.
Главные тезисы
- OpenAI разрабатывает поисковую систему SearchGPT, интегрирующую ИИ с реальным поиском в интернете.
- SearchGPT позволяет искать информацию в диалоговом режиме, добавляя возможность задавать дополнительные вопросы и сохранять контекст запроса.
- Планы OpenAI включают интеграцию функций поиска в ChatGPT для создания конкуренции с Google и Bing.
OpenAI тестирует новую поисковую систему SearchGPT
В OpenAI заявили, что SearchGPT — это временный прототип, объединяющий модели ИИ, такие как ChatGPT, с возможностью поиска в интернете.
С его помощью пользователи быстрее смогут искать информацию с четкими ссылками на релевантные источники в диалоговом режиме: поисковику можно задавать дополнительные вопросы и сохранять контекст каждого запроса.
В целом OpenAI не планирует выпускать отдельный продукт, а добавит функции поиска в ChatGPT. Поэтому и тестирование проводят с небольшой группой пользователей, чтобы собрать отзывы.
Функция поиска делает компанию прямым конкурентом основных поисковиков, прежде всего Google, а также Bing, продукта крупнейшего инвестора OpenAI — компании Microsoft.
Помимо запуска SearchGPT, компания также выпустит специальную функцию для владельцев сайтов, чтобы они могли отредактировать, как их сервис будет отображаться в поисковике. Впрочем, сайты могут появляться в выдаче даже если они отказываются участвовать в генеративном обучении искусственному интеллекту.
Над чем сейчас работает команда OpenAI
Инсайдеры Reuters рассказали журналистам о том, что компания OpenAI, создавшая всемирно известный ChatGPT, готовит новый прорыв на технологической арене. Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Strawberry.
По словам анонимных источников, главная цель Strawberry — создание нейросети, которая будет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ к интернету для проведения собственных исследований.
Разработчики предполагают, что этот подход сможет научить ИИ от OpenAI "мыслить" более глобально.
По словам специалистов, несмотря на то, что большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они не умеют решать проблемы, которые человек решает интуитивно, например, замечать логические ошибки и отсутствие "здравого смысла".
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