OpenAI тестирует новую поисковую систему SearchGPT. В чем преимущества

Компания стремится потеснить Google в сфере онлайн-поиска. Новая система SearchGPT использует искусственный интеллект для получения результатов в режиме реального времени.

OpenAI тестирует новую поисковую систему SearchGPT

В OpenAI заявили, что SearchGPT — это временный прототип, объединяющий модели ИИ, такие как ChatGPT, с возможностью поиска в интернете.

С его помощью пользователи быстрее смогут искать информацию с четкими ссылками на релевантные источники в диалоговом режиме: поисковику можно задавать дополнительные вопросы и сохранять контекст каждого запроса.

В целом OpenAI не планирует выпускать отдельный продукт, а добавит функции поиска в ChatGPT. Поэтому и тестирование проводят с небольшой группой пользователей, чтобы собрать отзывы.

Функция поиска делает компанию прямым конкурентом основных поисковиков, прежде всего Google, а также Bing, продукта крупнейшего инвестора OpenAI — компании Microsoft.

Получение ответов в интернете может принять много усилий, часто требуя нескольких попыток для получения релевантных результатов. Мы считаем, что благодаря расширению диалоговых возможностей наших моделей с помощью информации из интернета в реальном времени, найти то, что вы ищете можно быстрее и проще. Поделиться

Помимо запуска SearchGPT, компания также выпустит специальную функцию для владельцев сайтов, чтобы они могли отредактировать, как их сервис будет отображаться в поисковике. Впрочем, сайты могут появляться в выдаче даже если они отказываются участвовать в генеративном обучении искусственному интеллекту.

Над чем сейчас работает команда OpenAI

Инсайдеры Reuters рассказали журналистам о том, что компания OpenAI, создавшая всемирно известный ChatGPT, готовит новый прорыв на технологической арене. Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Strawberry.

По словам анонимных источников, главная цель Strawberry — создание нейросети, которая будет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ к интернету для проведения собственных исследований.

Разработчики предполагают, что этот подход сможет научить ИИ от OpenAI "мыслить" более глобально.