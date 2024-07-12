Разработчики генератора языка VALL-E 2 из Microsoft боятся выпускать собственное творение в массовый доступ из-за слишком совершенной генерации человеческого языка и возможных злоупотреблений.

Почему у Microsoft испугались собственной разработки генератора человеческого языка

По словам разработчиков, VALL-E 2 убедительно воспроизводит человеческие голоса даже с помощью нескольких секундных аудиозаписей.

Разработчики заявляют, что их разработка достигла человеческого уровня воспроизведения голосов.

Генератор голоса с помощью ИИ достаточно убедителен, чтобы не отличить его от человеческого.

Искусственный интеллект

По мнению разработчиков, это открывает множество возможностей для мошенников и других недобросовестных лиц.

VALL-E 2 – это последнее достижение в языковых моделях нейронных кодеков, знаменующее собой важную веху в синтезе текста в речи (TTS). [...] VALL-E 2 последовательно синтезирует высококачественную речь, даже для предложений, традиционно вызывающих трудности из-за своей сложности или повторяющихся фраз, - объясняют разработчики. Поделиться

Мы уже видели примеры нейросетей, умеющих клонировать голоса на основе несколько секундной записи, но Microsoft говорит, что ее технология превосходит все, что до сих пор выходило на рынок.

Чем отличается новая технология Microsoft

Наши эксперименты, проведенные на наборах данных LibriSpeech и VCTK, показали, что VALL-E 2 превосходит предыдущие TTS-системы [...] по надежности, естественности и сходству с дикторами. Это первая в своем роде система, достигшая паритета с человеком по этим показателям, – цитирует издание заявления разработчиков. Поделиться

Качество результатов VALL-E 2 зависит от длины и качества речевых подсказок, а также от факторов окружающей среды, таких как шум фона.

Однако в Microsoft отказываются выпускать VALL-E2 в широкий доступ.

VALL-E 2 – это чисто исследовательский проект. Мы не планируем включать VALL-E 2 в продукт или расширять доступ к нему для общественности. Это может нести потенциальные риски злоупотребления моделью, например, подделка голосовой идентификации или выдавание себя за конкретного говорящего, - объясняют разработчики. Поделиться

Но они предполагают, что разработка искусственного интеллекта может отыскать практическое применение в дальнейшем.