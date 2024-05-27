Чтобы сделать поиск музыки еще более интуитивным, в YouTube Music для Android появилась инновационная функция, позволяющая пользователям находить песни, просто напевая мелодию.

Искусственный интеллект поможет найти песню в YouTube Music

Новая функция является частью последнего обновления (версия 7.02.51), цель улучшить пользовательский опыт благодаря использованию искусственного интеллекта.

Чтобы получить доступ к этой функции, пользователям нужно нажать на иконку перхоти в правом верхнем углу приложения YouTube Music, рядом с изображением микрофона.

Появится новый значок в форме волны, обозначающий наличие функции поиска по напеванию. Нажав на эту иконку, пользователи попадают на страницу поиска, где им предлагается воспроизвести, спеть или напеть песню, чтобы идентифицировать трек.

Хотя точность результатов поиска может быть разной, этот инструмент может пригодиться многим пользователям.

Новая функция поможет YouTube Music отличаться от других сервисов

Технология, лежащая в основе этой функции, не совершенно новая. Она основывается на опции "Напевать для поиска", которая впервые появилась в Поиске Google в 2020 году, и использует функцию "Сейчас играет", которая была доступна на устройствах Pixel.

Эта функция также была интегрирована в приложение YouTube в октябре прошлого года. Используя сложный искусственный интеллект, система сопоставляет напевку пользователя с оригинальной записью, повышая точность идентификации песен.