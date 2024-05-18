Конкурент YouTube. В TikTok тестируют загрузку часовых видео

TikTok тестирует возможность пользователей скачивать 60-минутные видео. Эта функция доступна для ограниченной группы пользователей на отдельных рынках.

TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео

Как отмечают в TikTok, у них нет планов на ближайшее время сделать эту функцию широко доступной.

Изменение знаменует собой еще больший отход от оригинального формата TikTok, известного в первую очередь как платформа для загрузки коротких видео.

В TikTok говорят, что, хотя создатели могут разбивать на несколько частей свои длинные ролики (например, рецепты, уроки по макияжу, обучающий контент, комедийные скетчи и т.п.), это не совсем удобно для них.

Увеличение лимита должно позволить создателям экспериментировать с новыми или расширенными форматами контента с большей гибкостью.

Кроме того, расширенный временной лимит также может позволить публиковать новый тип контента на TikTok, например, полные эпизоды телешоу или сериалов. В прошлом году к такому шагу прибегли создатели Killing It для продвижения своего шоу. Впрочем, им пришлось разбить эпизод на 5 частей.

TikTok будет бороться с распространением дезинформации

TikTok начнет маркировать ШИ-контент, созданный на платформе и вне платформы, таким образом компания хочет бороться с распространением дезинформации.

Видеоплатформа внедряет Content Credentials – технологии Коалиции по проверке происхождения и подлинности контента, соучредителями которой являются Microsoft и Adobe. Content Credentials добавляет в контент некоторые метаданные, которые TikTok может использовать для мгновенного распознавания и маркировки контента, созданного ИИ.

Смена начала действовать с 9 мая и применена ко всем пользователям по всему миру в течение ближайших недель.