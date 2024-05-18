Конкурент YouTube. У TikTok тестують завантаження годинних відео
Категорія
Технології
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Конкурент YouTube. У TikTok тестують завантаження годинних відео

TikTok
Джерело:  TechCrunch

TikTok тестує можливість користувачів завантажувати 60-хвилинні відео. Ця функція доступна для обмеженої групи користувачів на окремих ринках.

TikTok тестує завантаження 60-хвилинних відео

Як зазначають в TikTok, вони не мають планів на найближчі час зробити цю функцію широко доступною.

Зміна знаменує собою ще більший відхід від оригінального формату TikTok, відомого насамперед як платформа для завантаження коротких відео.

У TikTok кажуть, що, хоча творці можуть розбивати на кілька частин свої довгі ролики (наприклад, рецепти, уроки з макіяжу, навчальний контент, комедійні скетчі тощо), це не зовсім зручно для них.

Збільшення ліміту має на меті дозволити творцям експериментувати з новими або розширеними форматами контенту з більшою гнучкістю.

Крім цього, розширений часовий ліміт також може дозволити публікувати новий тип контенту на TikTok, наприклад, повні епізоди телешоу або серіалів. Минулого року до такого кроку вдалися творці Killing It для просування свого шоу. Утім, їм довелося розбити епізод на 5 частин.

TikTok боротиметься з поширенням дезінформації

TikTok почне маркувати ШІ-контент, створений на платформі та поза платформою, таким чином компанія хоче боротися з поширенням дезінформації.

Відеоплатформа впроваджує Content Credentials — технології Коаліції з перевірки походження та автентичності контенту, співзасновниками якої є Microsoft і Adobe. Content Credentials додає до контенту певні метадані, які TikTok може використовувати для миттєвого розпізнавання та маркування контенту, створеного ШІ.

Зміна почала діяти з 9 травня й застосована до всіх користувачів по всьому світу протягом найближчих тижнів.

У найближчі місяці TikTok також почне додавати Content Credentials до ШІ-контенту, який створюють на платформі за допомогою ШІ-ефектів. Метадані Content Credentials міститимуть детальну інформацію про те, де і як був створений або відредагований ШІ-контент, і залишатимуться прикріпленими до контенту при завантаженні.

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