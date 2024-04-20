Заборона TikTok у США. Палата представників проголосувала за відповідний законопроєкт
Категорія
Світ
Дата публікації

Заборона TikTok у США. Палата представників проголосувала за відповідний законопроєкт

TikTok
Джерело:  Еспресо

У США зробили перший законодавчий крок для заборони TikTok.

Чи заборонять TikTok у США

Палата представників США 20 квітня ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок

Вказано, що за законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти висловилися 58.

Відтак китайська материнська компанія TikTok, ByteDance матиме дев'ять місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Тепер рішення має ухвалити Сенат США, а далі його має підписати Джо Байден.

Заборона TikTok у світі: що відомо

У 2023 році багато країн заговорили про заборону TikTok.

Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями.

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США, а згодом Палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Заборона TikTok. У Палаті представників Конгресу США підтримали відповідний законопроєкт
TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов в Україні заблокують Telegram та TikTok — відповідь голови комітету Ради
Telegram
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
У TikTok поширюють фейк про плани Зеленського втекти з України "під виглядом візиту до Лондона"
Центр протидії дезінформації
TikTok

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?