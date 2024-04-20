Заборона TikTok у США. Палата представників проголосувала за відповідний законопроєкт

У США зробили перший законодавчий крок для заборони TikTok.

Чи заборонять TikTok у США

Палата представників США 20 квітня ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок

Вказано, що за законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти висловилися 58.

Відтак китайська материнська компанія TikTok, ByteDance матиме дев'ять місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Тепер рішення має ухвалити Сенат США, а далі його має підписати Джо Байден.

Заборона TikTok у світі: що відомо

У 2023 році багато країн заговорили про заборону TikTok.

Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями. Поширити

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США, а згодом Палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.