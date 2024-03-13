Заборона TikTok. У Палаті представників Конгресу США підтримали відповідний законопроєкт
Категорія
Світ
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Заборона TikTok. У Палаті представників Конгресу США підтримали відповідний законопроєкт

TikTok
Джерело:  СNN

Законодавці Конгресу США підготували законопроєкт, який забороняє користування застосунком TikTok.

TikTok можуть заборонити у США

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok у країні.

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт підтримали 352 члени Палати представників проти 65, серед яких:

  • 15 республіканців;

  • 50 демократів.

Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією Палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони, — пише видання.

Блокування TikTok у світі: що відомо

У 2023 році багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями.

6 березня стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

Голова Білого дому Джо Байден, зі свого боку, заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі.

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