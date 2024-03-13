Запрет TikTok. В Палате представителей Конгресса США поддержали соответствующий законопроект

Законодатели Конгресса США подготовили законопроект, запрещающий использование приложения TikTok.
TikTok могут запретить в США
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект, который может запретить применение TikTok в стране.
Об этом сообщает CNN.
Законопроект поддержали 352 члена Палаты представителей против 65, среди которых:
15 республиканцев;
50 демократов.
Принятие законопроекта через контролируемую Республиканской партией Палату представителей произошло после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил, что выступает против запрета, –пишет издание.
Блокировка TikTok в мире: что известно
В 2023 году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В том же числе в некоторых странах хотят внести запрет на использование приложения государственными служащими.
6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok во избежание запрета видеоприложения на территории страны.
Глава Белого дома Джо Байден, со своей стороны, заявил о готовности подписать законопроект об ограничении работы соцсети.
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