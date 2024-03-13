Запрет TikTok. В Палате представителей Конгресса США поддержали соответствующий законопроект
Категория
Мир
Дата публикации

Запрет TikTok. В Палате представителей Конгресса США поддержали соответствующий законопроект

TikTok
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Источник:  СNN

Законодатели Конгресса США подготовили законопроект, запрещающий использование приложения TikTok.

TikTok могут запретить в США

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект, который может запретить применение TikTok в стране.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 352 члена Палаты представителей против 65, среди которых:

  • 15 республиканцев;

  • 50 демократов.

Принятие законопроекта через контролируемую Республиканской партией Палату представителей произошло после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил, что выступает против запрета, –пишет издание.

Блокировка TikTok в мире: что известно

В 2023 году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В том же числе в некоторых странах хотят внести запрет на использование приложения государственными служащими.

6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok во избежание запрета видеоприложения на территории страны.

Глава Белого дома Джо Байден, со своей стороны, заявил о готовности подписать законопроект об ограничении работы соцсети.

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