РФ использует TikTok для распространения лжи об Украине — BBC

Кремлевская пропаганда активно распространяет лживые и циничные видеоролики о преступной войне против Украины в соцсети TikTok, использующих тысячи фальшивых аккаунтов.

Что известно о механизмах распространения кремлевской пропаганды в TikTok

Среди распространяемой кремлевскими пропагандистами лжи информация о якобы роскошных автомобилях и элитной недвижимости за рубежом у украинских высокопоставленных лиц.

Отмечается, что распространяемые кремлевской пропагандой видеоролики постоянно собирают миллионы просмотров и преследуют цель взорвать западную поддержку Украины.

Журналисты-расследователи издания обнаружили около 800 фейковых аккаунтов TikTok, выдающих себя за реальных лиц из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.

В частности, использовались угнанные фото профилей, в том числе фотографий таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл.

Используя комбинацию поиска по хештегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify смогла отследить сотни подобных видеороликов, нацеленных на десятки украинских чиновников.

В большинстве обнаруженных аккаунтов было представлено только по одному подобному видео.

Тактика, по словам представителей TikTok, новая и направлена на уклонение от обнаружения и манипулирования системой платформы для рекомендации видео пользователям.

Очевидно, эти усилия были скоординированы: иногда видео, выпущенные разными аккаунтами в один и тот же день, содержали одинаковые или очень похожие сценарии.

Что известно о причастности Кремля к распространению пропаганды в TikTok

Кроме того, в ходе расследования BBC Verify обнаружила косвенные доказательства, указывающие на российское происхождение сети.

Отмечается, что были замечены характерные для русскоязычных пользователей ошибки, включая целый ряд фраз, которые используются исключительно в русском языке.

Кроме того, многие видеоролики содержали ссылку на веб-сайт, ранее в компании Meta обозначившийся как часть связанной с Россией сети, выдававшей себя за официальные западные новостные сайты.

Многие видео, проанализированные BBC Verify, были нацелены на экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников, изображая их одержимыми деньгами и не заботясь ни о простых украинцах, ни о военных действиях. Они избегали прямых обвинений в правонарушениях, но подразумевали, что политики покупали роскошную недвижимость или товары во время войны – утверждения, которые при проверке всегда оказывались ошибочными, – отмечают журналисты издания. Поделиться

Когда BBC сообщило о своих выводах TikTok, там заявили о начале собственного расследования, в ходе которого обнаружили фейковые видео на двух дополнительных языках — итальянском и английском.

В то же время, через несколько недель после этого журналистам BBC приложение рекомендовало еще десятки видео, которые, очевидно, являются частью той же сети. При этом некоторые из них были опубликованы совсем недавно, в конце ноября.