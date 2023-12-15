РФ использует TikTok для распространения лжи об Украине — BBC

Кремлевская пропаганда активно распространяет лживые и циничные видеоролики о преступной войне против Украины в соцсети TikTok, использующих тысячи фальшивых аккаунтов.
Что известно о механизмах распространения кремлевской пропаганды в TikTok
Среди распространяемой кремлевскими пропагандистами лжи информация о якобы роскошных автомобилях и элитной недвижимости за рубежом у украинских высокопоставленных лиц.
Отмечается, что распространяемые кремлевской пропагандой видеоролики постоянно собирают миллионы просмотров и преследуют цель взорвать западную поддержку Украины.
Журналисты-расследователи издания обнаружили около 800 фейковых аккаунтов TikTok, выдающих себя за реальных лиц из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.
В частности, использовались угнанные фото профилей, в том числе фотографий таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл.
Используя комбинацию поиска по хештегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify смогла отследить сотни подобных видеороликов, нацеленных на десятки украинских чиновников.
В большинстве обнаруженных аккаунтов было представлено только по одному подобному видео.
Тактика, по словам представителей TikTok, новая и направлена на уклонение от обнаружения и манипулирования системой платформы для рекомендации видео пользователям.
Очевидно, эти усилия были скоординированы: иногда видео, выпущенные разными аккаунтами в один и тот же день, содержали одинаковые или очень похожие сценарии.
Что известно о причастности Кремля к распространению пропаганды в TikTok
Кроме того, в ходе расследования BBC Verify обнаружила косвенные доказательства, указывающие на российское происхождение сети.
Отмечается, что были замечены характерные для русскоязычных пользователей ошибки, включая целый ряд фраз, которые используются исключительно в русском языке.
Кроме того, многие видеоролики содержали ссылку на веб-сайт, ранее в компании Meta обозначившийся как часть связанной с Россией сети, выдававшей себя за официальные западные новостные сайты.
Когда BBC сообщило о своих выводах TikTok, там заявили о начале собственного расследования, в ходе которого обнаружили фейковые видео на двух дополнительных языках — итальянском и английском.
В то же время, через несколько недель после этого журналистам BBC приложение рекомендовало еще десятки видео, которые, очевидно, являются частью той же сети. При этом некоторые из них были опубликованы совсем недавно, в конце ноября.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-