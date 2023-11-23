Кремлевская пропаганда научилась обходить ограничения ЕС на трансляцию — Bloomberg

Подконтрольные кремлю российские пропагандистские каналы RT и Sputnik нашли способ обходить введенные ЕС ограничения на проведение трансляции.

Что известно об обходе кремлевской пропагандой санкций ЕС

По информации журналистов издания, ЕС ввел санкции против российского пропагандистского канала RT 2 марта 2022 года, запретив его контент и приостановив вещание на территории Союза.

Это решение было обосновано тем, что РФ "ведет систематическую международную кампанию по дезинформации, манипулированию информацией и извращению фактов с целью усиления дестабилизации".

Однако, как отмечают авторы публикации, после закрытия офисов RT на территории Франции и Германии, Кремль ищет пути обойти санкции.

В материале издания отмечается, что на данный момент сайт RT не доступен для посещения на территории стран ЕС, однако с помощью зеркальных сайтов кремлевские пропагандисты могут публиковать собственный контент.

Один из них Swentr, согласно каталогу регистрации доменов WHOIS, был зарегистрирован только через три дня после оглашения санкций лицензиатом RT, АНО "Телекомпания "Новости".

По данным исследовательской группы Reset, в общей сложности RT использует для пропаганды в ЕС 19 таких сайтов.

По информации журналистов, российский пропагандистский Sputnik также продолжает распространять пропаганду в странах ЕС с помощью зеркальных сайтов.

Что известно о проблемах с борьбой против обхода санкций кремлевской пропагандой

По словам еврокомиссарки Веры Йоуровой, отвечающей за борьбу с дезинформацией в ЕС, Европейская комиссия знает о зеркальных сайтах и работает со странами-членами с целью эффективного применения санкций.

В материале говорится, что контент пропагандистского RT распространяется на многих языках на разных платформах, и его удаление требует постоянной бдительности.

На YouTube компании Alphabet Inc, которая агрессивно удаляет аккаунты подсанкционных СМИ, трансляции RT все еще регулярно проигрывают, что эксперты называют бесконечной игрой в "убить крота".