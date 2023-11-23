Кремлівська пропаганда навчилась обходити обмеження ЄС на трансляцію — Bloomberg

Підконтрольні кремлю російські пропагандистські канали RT і Sputnik знайшли спосіб обходити введені ЄС обмеження на проведення трансляції.

Що відомо про обхід кремлівською пропагандою санкцій ЄС

За інформацією журналістів видання, ЄС запровадив санкції проти російського пропагандистського каналу RT 2 березня 2022 року, заборонивши його контент і призупинивши мовлення на території Союзу.

Це рішення було обґрунтоване тим, що РФ "веде систематичну міжнародну кампанію дезінформації, маніпулювання інформацією та перекручування фактів з метою посилення дестабілізації".

Однак, як зазначають автори публікації, після закриття офісів RT на території Франції та Німеччини наразі Кремль шукає шляхи обійти санкції.

У матеріалі видання зазначається, що наразі сайт RT не доступний для відвідування на території країн ЄС, однак за допомогою дзеркальних сайтів кремлівські пропагандисти мають змогу публікувати власний контент.

Один із них Swentr, згідно з каталогом реєстрації доменів WHOIS, був зареєстрований лише через три дні після оголошення санкцій ліцензіатом RT, АНО "Телекомпанія "Новости".

За даними дослідницької групи Reset, загалом RT використовує для пропаганди в ЄС 19 таких сайтів.

За інформацією журналістів видання, російський пропагандистський Sputnik також продовжує поширювати пропаганду у країнах ЄС за допомогою дзеркальних сайтів.

Що відомо про проблеми із боротьбою проти обходу санкцій кремлівською пропагандою

За словами єврокомісарки Віри Йоурової, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією в ЄС, Європейська комісія знає про дзеркальні сайти й працює з країнами-членами з метою ефективного застосування санкцій.

У матеріалі йдеться, що контент пропагандистського RT поширюється багатьма мовами на різних платформах, і його видалення потребує постійної пильності.

На YouTube компанії Alphabet Inc, яка агресивно видаляє акаунти підсанкційних ЗМІ, трансляції RT все ще регулярно перепощують, що експерти називають нескінченною грою у "вбити крота".