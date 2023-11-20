Окупанти РФ завезли на Херсонщину кілька тисяч пропагандистських підручників — ЦНС

Росіяни хочуть “промивати” мізки дітям

Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників.

Зауважимо, що російські школи на ТОТ виконують роль промивки мізків й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. Відтак роль батьків у вихованні дітей в регіоні збільшується, - зазначили в ЦНС. Поширити

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.