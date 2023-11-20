Окупанти РФ завезли на Херсонщину кілька тисяч пропагандистських підручників — ЦНС

На тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.
Росіяни хочуть “промивати” мізки дітям
Як повідомляється, загалом загарбники збираються завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури". Незабаром мають підвезти ще 19 тисяч примірників.
Яка ситуація на окупованих територіях
Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.
Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.
Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.
Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.
Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.
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