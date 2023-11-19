На Херсонщині окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон — ЦНС

Деякі котельні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не забезпечені вугіллям для проведення опалювального сезону.

На Херсонщині окупанти РФ залишили місцевих без опалення

Як зазначається, це пов'язано зі зростанням цін на вугілля на ТОТ втричі в порівнянні з минулим роком.

Водночас окупаційна "влада" не виділяє гроші на забезпечення проходження опалювального сезону.

Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків. Рекомендуємо громадянам на ТОТ скористатись порадами як приготуватись до зими в таких складних умовах, - повідомили в ЦНС. Поширити

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.