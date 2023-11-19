В Херсонской области оккупанты не могут обеспечить отопительный сезон — ЦНС

Некоторые котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не снабжены углем для проведения отопительного сезона.
В Херсонской области оккупанты РФ оставили местных без отопления
Как отмечается, это связано с ростом цен на уголь на ТОТ втрое по сравнению с прошлым годом.
В то же время оккупационная "власть" не выделяет деньги на обеспечение прохождения отопительного сезона.
Какая ситуация на оккупированных территориях
Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.
Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.
Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.
Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.
Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.
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