В Херсонской области оккупанты не могут обеспечить отопительный сезон — ЦНС

Некоторые котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не снабжены углем для проведения отопительного сезона.

В Херсонской области оккупанты РФ оставили местных без отопления

Как отмечается, это связано с ростом цен на уголь на ТОТ втрое по сравнению с прошлым годом.

В то же время оккупационная "власть" не выделяет деньги на обеспечение прохождения отопительного сезона.

Цены на дрова также значительно выросли, что также не позволяет подготовиться к зиме жильцам частных домов. Рекомендуем гражданам на ВТО воспользоваться советами , как приготовиться к зиме в таких сложных условиях, - сообщили в ЦНС. Поделиться

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.