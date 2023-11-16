Армия РФ ищет "нелояльных" студентов на оккупированных территориях для войны против Украины – ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ищет "нелояльных" студентов на оккупированных территориях для войны против Украины – ЦНС

Армия РФ
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Источник:  ЦНС

Сотрудники Следственного управления РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсона в поисках информаторов и "нелояльных" студентов.

Оккупанты усилили репрессии подростков на оккупированных территориях

Как сообщили в ЦНС, оккупанты ищут подростков, которые могут сотрудничать с Силами обороны для освобождения захваченных территорий.

Россияне обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы" с учащимися.

Во время бесед молодым студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению студентов, а также угрожают по отношению к ним самим, то есть оказывают психологическое давление. В частности, подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о "последствиях", - заявили в ЦНС.

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

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