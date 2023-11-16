Армія РФ шукає "нелояльних" студентів на окупованих територіях для війни проти України — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ шукає "нелояльних" студентів на окупованих територіях для війни проти України — ЦНС

Армія РФ
Джерело:  ЦНС

Співробітники Слідчого управління РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів та "нелояльних" студентів.

Окупанти посилили репресії підлітків на окупованих територіях

Як повідомили в ЦНС, окупанти шукають підлітків, які можуть співпрацювати з Силами оборони для звільнення захоплених територій.

Росіяни обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди" з учнями.

Під час бесід молодим студентам пропонують здавати "нелояльних" на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо "наслідків, - заявили в ЦНС.

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

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