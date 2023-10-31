Тиск і тортури. Понад 400 тис жителів Донеччини пройшли через російські пункти "фільтрації" — ЦНС

Окупанти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність до російських загарбників.

Армія РФ проводить незаконну “фільтрацію” на ТОТ

У тимчасово окупованих районах Донецької області сотні тисяч місцевих жителів піддалися "фільтраційним заходам", які проводять російські загарбники.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Інтервенти під час подібної "фільтрації" перевіряють громадян на лояльність.

За даними ЦНС, всього з початку широкомасштабного вторгнення в Україну і станом на нині на Донеччині понад 400 тисяч жителів пройшли через такі перевірки загарбників.

Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам, - йдеться у публікації. Поширити

Подібні пункти діють у таких населених пунктах регіону:

Безіменне;

Бугас;

Мангуш;

Степанівка;

Успенка;

Володарськ;

Дебальцеве;

Докучаєвськ;

Єнакієве;

Зарічне;

Сніжне;

Шахтарськ;

Маріуполь;

Новоазовськ;

Старобешеве;

Донецьк.

"Фільтрація" окупантів у Донецькій області

Російські окупанти після повномасштабного вторгнення в Україну почали активно практикувати фільтраційні перевірки населення на тимчасово підконтрольних їм територіях.

Влітку 2022 року росіяни навіть "легалізували" фільтраційні табори на території Донецької області. Глава "ДНРівців" Денис Пушилін видав так зване "розпорядження".

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники відправили кілька додаткових маневрених груп на ТОТ Донецької області. Ці репресивні формування займуться посиленням фільтрації.

За даними ЦНС, за часи широкомасштабного вторгнення росіяни депортували з тимчасово окупованих територій України понад два мільйони людей.

У жовтні 2023 року Росія перекинула додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.