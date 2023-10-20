Військові РФ хочуть посилити перевірки місцевих на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти планують посилити перевірки місцевих

За інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

Військові РФ у Криму переслідують місцевих, які проти війни

Як зазначається, в тимчасово окупованому Криму окупаційна влада продовжує переслідувати жителів півострова, які відкрито критикують режим Кремля або висловлюють свою незгоду щодо проведення так званої "СВО" на території України.

Росія надає можливості окупантам, змінюючи Кримінальний та Адміністративний кодекси. Навіть придумали "закон", завдяки якому "правоохоронці" можуть притягати осіб до адміністративної або ж до кримінальної відповідальності.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди