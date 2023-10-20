Военные РФ хотят ужесточить проверки местных на оккупированных территориях – ЦНС

Оккупанты планируют усилить проверки местных

По информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

Военные РФ в Крыму преследуют местных, против войны

Как отмечается, во временно оккупированном Крыму оккупационные власти продолжают преследовать жителей полуострова, открыто критикующих режим Кремля или выражающих свое несогласие по проведению так называемой "СВО" на территории Украины.

Россия предоставляет возможности оккупантам, изменяя Уголовный и Административный кодексы. Даже придумали "закон", благодаря которому "правоохранители" могут привлекать лиц к административной или к уголовной ответственности.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.