Давление и пытки. Более 400 тыс жителей Донбасса прошли через российские пункты "фильтрации" — ЦНС

Оккупанты во время подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность к российским захватчикам.

Армия РФ проводит незаконную "фильтрацию" на ВОТ

Во временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись "фильтрационным мероприятиям", проводимым российскими захватчиками.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты во время подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность.

По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на сегодняшний день в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.

В общей сложности в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и в частности пыткам, - говорится в публикации. Поделиться

Подобные пункты действуют в следующих населенных пунктах региона:

Безымянное;

Бугас;

Мангуш;

Степановка;

Успенка;

Володарск;

Дебальцево;

Докучаевск;

Енакиево;

Заречное;

Снежное;

Шахтерск;

Мариуполь;

Новоазовск;

Старобешево;

Донецк.

"Фильтрация" от оккупантов в Донецкой области

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину начали активно практиковать фильтрационные проверки населения на временно подконтрольных им территориях.

Летом 2022 года россияне даже "легализовали" фильтрационные лагеря на территории Донецкой области. Глава "ДНРовцев" Денис Пушилин издал так называемое "распоряжение".

Недавно стало известно, что российские захватчики отправили несколько дополнительных маневренных групп на ВОТ Донецкой области. Эти репрессивные формирования займутся усилением фильтрации.

По данным ЦНС, за время широкомасштабного вторжения россияне депортировали с временно оккупированных территорий Украины более двух миллионов человек.

В октябре 2023 года Россия перебросила дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.