РФ перекидає мобілізованих з Сибіру до Ростова на цивільних літаках — ЦНС

Росія перекидає до України окупаційні війська за допомогою цивільних літаків. У цьому Кремлю допомагає авіакомпанія I Fly Airlines.

РФ перекидає мобілізованих з Сибіру до Ростова на цивільних літаках

За даним ЦНС, російське Міноборони продовжує залучати цивільних до військових дій. Відомо, що авіакомпанія I Fly Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова, переправляючи окупантів. Потім їх перекидають до України.

Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат, - йдеться у повідомленні. Поширити

Наближені до Кремля власники авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони РФ, аби заробити хоч щось.

ЦНС зазначає, що власником I Fly Airlines є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

РФ вербує кубинців для війни проти України

За даними Центру, кубинців використовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова.