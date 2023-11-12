РФ перекидає мобілізованих з Сибіру до Ростова на цивільних літаках — ЦНС
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РФ перекидає мобілізованих з Сибіру до Ростова на цивільних літаках — ЦНС

армія рф
Джерело:  ЦНС

Росія перекидає до України окупаційні війська за допомогою цивільних літаків. У цьому Кремлю допомагає авіакомпанія I Fly Airlines.

РФ перекидає мобілізованих з Сибіру до Ростова на цивільних літаках

За даним ЦНС, російське Міноборони продовжує залучати цивільних до військових дій. Відомо, що авіакомпанія I Fly Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова, переправляючи окупантів. Потім їх перекидають до України.

Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат, - йдеться у повідомленні.

Наближені до Кремля власники авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони РФ, аби заробити хоч щось.

ЦНС зазначає, що власником I Fly Airlines є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

РФ вербує кубинців для війни проти України

За даними Центру, кубинців використовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова.

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