РФ перебрасывает мобилизованных из Сибири в Ростов на гражданских самолетах — ЦНС

Россия опрокидывает в Украину оккупационные войска с помощью гражданских самолетов. При этом Кремлю помогает авиакомпания I Fly Airlines.
РФ опрокидывает мобилизованных из Сибири в Ростов на гражданских самолетах
По данным ЦНС, российское Минобороны продолжает привлекать гражданских к военным действиям. Известно, что авиакомпания I Fly Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов, переправляя оккупантов. Потом их опрокидывают в Украину.
Приближенные к Кремлю владельцы авиакомпаний получают заказы от Минобороны РФ, чтобы заработать хоть что-нибудь.
ЦНС отмечает, что владельцем I Fly Airlines является Александр Буртин, также являющийся соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour. Гендиректором авиакомпании является Кирилл Романовский.
РФ вербует кубинцев для войны против Украины
По данным Центра, кубинцев используют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.
Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", сломившие почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.
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