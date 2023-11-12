РФ перебрасывает мобилизованных из Сибири в Ростов на гражданских самолетах — ЦНС

Россия опрокидывает в Украину оккупационные войска с помощью гражданских самолетов. При этом Кремлю помогает авиакомпания I Fly Airlines.

РФ опрокидывает мобилизованных из Сибири в Ростов на гражданских самолетах

По данным ЦНС, российское Минобороны продолжает привлекать гражданских к военным действиям. Известно, что авиакомпания I Fly Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов, переправляя оккупантов. Потом их опрокидывают в Украину.

Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотирая их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери, - говорится в сообщении. Поделиться

Приближенные к Кремлю владельцы авиакомпаний получают заказы от Минобороны РФ, чтобы заработать хоть что-нибудь.

ЦНС отмечает, что владельцем I Fly Airlines является Александр Буртин, также являющийся соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour. Гендиректором авиакомпании является Кирилл Романовский.

РФ вербует кубинцев для войны против Украины

По данным Центра, кубинцев используют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", сломившие почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.