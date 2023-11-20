Оккупанты РФ завезли в Херсонскую область несколько тысяч пропагандистских учебников — ЦНС

Россияне хотят "промывать" мозги детям

Как сообщается, всего захватчики собираются завезти в регион более 100 тысяч экземпляров "пропагандистской макулатуры". Вскоре должны подвезти еще 19 тысяч экземпляров.

Отметим, что российские школы на ВТО выполняют роль промывки мозгов и предназначены для изменения самоидентификации украинских детей в рамках политики геноцида. Следовательно, роль родителей в воспитании детей в регионе увеличивается, - отметили в ЦНС. Поделиться

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют ужесточить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.