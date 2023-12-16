РФ використовує TikTok для поширення брехні про Україну — BBC
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ використовує TikTok для поширення брехні про Україну — BBC

TikTok
Джерело:  BBC

Кремлівська пропаганда активно поширює брехливі та цинічні відеоролики про злочинну війну проти України у соцмережі TikTok, використовучі тисячі фальшивих акаунтів. 

Що відомо про механізми поширення кремлівської пропаганди у TikTok

Серед поширюваної кремлівськими пропагандистами брехні інформація про нібито роскішні автівки та елітну нерухомість за кордоном у українських високопосадових осіб.

Зазначається, що поширювані кремлівською пропагандою відеоролики постійно збирають мільйони переглядів і мають на меті підірвати західну підтримку України.

Журналісти-розслідувачі видання виявили близько 800 фейкових акаунтів TikTok, які видають себе за реальних осіб з Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України.

Зокрема, використовувались викрадені фото профілів, в тому числі фотографій таких знаменитостей, як Скарлетт Йоханссон, Емма Уотсон і Колін Фаррелл.

Використовуючи комбінацію пошуку по хештегам і власні рекомендації TikTok, BBC Verify змогла відстежити сотні подібних відеороликів, націлених на десятки українських чиновників.

У більшості виявлених акаунтів було представлено лише по одному подібному відео.

Тактика, за словами представників TikTok, є новою і спрямована на ухилення від виявлення і маніпулювання системою платформи для рекомендації відео користувачам.

Очевидно, ці зусилля були скоординовані: іноді відео, випущені різними акаунтами в один і той же день, містили однакові або дуже схожі сценарії.

Що відомо про причетність Кремля до поширення пропаганди у TikTok

Крім того, в ході розслідування BBC Verify виявила непрямі докази, що вказують на можливе російське походження мережі.

Зазначається, що були помічені характерні для російськомовних користувачів помилки, включаючи низку фраз, які використовуються виключно у російській мові.

Крім того, багато відеороликів містили посилання на веб-сайт, який раніше в компанії Meta позначили як частину пов'язаної з Росією мережі, що видавала себе за офіційні західні новинні сайти.

Багато відео, проаналізовані BBC Verify, були націлені на екс-міністра оборони України Олексія Резнікова, президента України Володимира Зеленського та інших українських чиновників, зображуючи їх одержимими грошима і не піклуються ні про простих українців, ні про військові дії. Вони уникали прямих звинувачень у правопорушеннях, але мали на увазі, що політики купували розкішну нерухомість або товари під час війни - твердження, які при перевірці завжди виявлялися помилковими, - зазначають журналісти видання.

Коли ВВС повідомило про свої висновки TikTok, там заявили про початок власного розслідування, в ході якого виявили фейкові відео на дво додаткових мовах — італійській та англійській.

У той же час, через кілька тижнів після цього журналістам BBC додаток рекомендував ще десятки відео, які, очевидно є частиною тієї ж мережі. При цьому деякі з них були опубліковані зовсім недавно, в кінці листопада.

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