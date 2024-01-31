TikTok тестирует функцию покупок товаров через видео – детали

Соцсеть TikTok тестирует функцию, которая позволит совершать покупки через публикации пользователей. Для этого платформа будет использовать технологию автоматического распознавания объектов в видео.

Что известно о новой функции TikTok

Функция будет распознавать предметы на видео и оставлять ссылки на подобные товары в своем маркетплейсе TikTok Shop, уже работающем в некоторых странах мира.

bloomberg.com

В прошлом году китайская соцсеть запустила американскую версию TikTok Shop, правда, продукт получил неоднозначные отзывы. С одной стороны, продавцы отметили рост продаж в праздничный сезон, поскольку TikTok финансировал скидки и бесплатную доставку покупателям. С другой стороны, пользователи жаловались на контрафактные и поддельные продукты, продаваемые на маркетплейсе TikTok.

Ожидается, что новая разработка по распознаванию товаров будет поощрять пользователей покупать у TikTok Shop. Как отмечает Bloomberg, она приоритетна для соцсети, поскольку в этом году компания планирует продать в США товаров на 17,5 млрд дол.

Чтобы поощрить блоггеров продвигать товары на платформе, TikTok будет предлагать комиссионные за покупки, которые пользователи совершали через их публикации. Новая функция, которая еще тестируется, будет автоматически оставлять ссылки на продукты у видео пользователей.

Теперь функция работает неидеально и часто неправильно распознает предметы в роликах. Например, на видео, где женщина полирует камни, TikTok идентифицировала и предложила купить золотое кольцо и два набора накладных металлических ногтей, которых в ролике не было.

Instagram разрешил скачивать Reels

Cоцсеть Instagram позволила пользователям скачивать Reels на свои устройства.

Раньше ролики нельзя было загружать – только хранить в приложении Instagram, чтобы просмотреть их позже.

Однако на загруженных Reels будет отображаться водяной знак с названием аккаунта автора видео – такой же, как у TikTok.

Пользователи могут нажать кнопку "Поделиться" и выбрать функцию загрузки, чтобы сохранить ролик.

Впрочем, можно будет отключить загрузку для своих роликов, чтобы другие аккаунты не могли это делать. Для этого нужно зайти в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Ролики и ремиксы" и нажать на переключатель "Разрешить людям загружать ваши ролики".

Если в Reels используется лицензионная музыка, ролик загрузится без звука. Аудиодорожка сохраняется только если звук в видео – оригинальный.

В июне компания начала предоставлять возможность скачивать ролики Reels пользователям в США, а сейчас она расширяет эту функцию для пользователей по всему миру.