TikTok тестує функцію покупок товарів через відео — деталі

Соцмережа TikTok тестує функцію, яка дозволить робити покупки через публікації користувачів. Для цього платформа використовуватиме технологію автоматичного розпізнавання обʼєктів у відео.

Що відомо про нову функцію TikTok

Функція розпізнаватиме предмети на відео та залишатиме посилання на схожі товари у своєму маркетплейсі TikTok Shop, який уже працює в деяких країнах світу.

bloomberg.com

Минулого року китайська соцмережа запустила американську версію TikTok Shop, щоправда продукт отримав неоднозначні відгуки. З одного боку, продавці відзначили зростання продажів у святковий сезон, оскільки TikTok фінансував знижки та безкоштовну доставку для покупців. З іншого — користувачі скаржилися на контрафактні та підроблені продукти, які продаються на маркетплейсі TikTok.

Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop. Як зазначає Bloomberg, вона є пріоритетною для соцмережі, оскільки цьогоріч компанія планує продати в США товарів на 17,5 млрд дол.

Щоб заохотити блогерів просувати товари на платформі, TikTok пропонуватиме комісійні за покупки, які користувачі робили через їхні публікації. Нова функція, яка ще тестується, автоматично залишатиме посилання на продукти у відео користувачів.

Наразі функція працює неідеально і часто неправильно розпізнає предмети у роликах. Наприклад, на відео, де жінка полірує камені, TikTok ідентифікувала та запропонувала купити золоту каблучку й два набори металевих накладних нігтів, яких у ролику не було.

Instagram дозволив завантажувати Reels

Cоцмережа Instagram дозволила користувачам завантажувати Reels на свої пристрої.

Раніше ролики не можна було завантажувати — тільки зберігати в застосунку Instagram, щоб переглянути їх пізніше.

Проте на завантажених Reels буде відображатися водяний знак із назвою акаунту автора відео — такий самий, як у TikTok.

Користувачі можуть натиснути на кнопку "Поділитися" та вибрати опцію завантаження, щоб зберегти ролик.

Утім, можна буде вимкнути можливість завантаження для своїх роликів, щоб інші акаунти не могли це робити. Для цього треба зайти в "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Ролики та ремікси" й натиснути на перемикач "Дозволити людям завантажувати ваші ролики".

Якщо в Reels використано ліцензійну музику, ролик завантажиться без звуку. Аудіодоріжка зберігається тільки якщо звук у відео — оригінальний.

У червні компанія почала надавати можливість завантажувати ролики Reels користувачам у США, а зараз вона розширює цю функцію для користувачів по всьому світу.