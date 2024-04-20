Запрет TikTok в США. Палата представителей проголосовала за соответствующий законопроект
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Мир
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Запрет TikTok в США. Палата представителей проголосовала за соответствующий законопроект

TikTok
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Источник:  Эспрессо

В США сделали первый законодательный шаг к запрету TikTok.

Запретят ли TikTok в США

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект, предусматривающий запрещение TikTok в США, если владелец не продаст приложение

Указано, что за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против высказались 58.

Следовательно, китайская материнская компания TikTok, ByteDance будет девять месяцев на продажу социальной сети, иначе она будет запрещена в американских магазинах приложений.

Теперь решение должно принять Сенат США, а затем его должен подписать Джо Байден.

Запрет TikTok в мире: что известно

В 2023 году многие страны заговорили о запрете TikTok.

Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В том же числе в некоторых странах хотят внести запрет на использование приложения государственными служащими.

В феврале 2024 года группа законодателей призвала министерство торговли США внести ByteDance, материнскую компанию TikTok, в список экспортного контроля, чтобы предотвратить получение доступа к американскому программному обеспечению.

5 марта в конгресс США внесли законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от соцсети TikTok, чтобы избежать запрета видеоприложения на территории страны.

9 марта Байден заявил о готовности подписать закон, который ограничит работу соцсети TikTok в США. Позже Палата представителей приняла законопроект, которым использование TikTok может быть запрещено на территории страны.

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