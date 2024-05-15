ИИ использовал YouTube-видео украинки для создания фейковых аккаунтов и пророссийской пропаганды

Технология генеративного искусственного интеллекта (ИИ) использовала YouTube-видео украинки Ольги Лоик для создания десятков фейковых аккаунтов и пророссийской пропаганды.
ИИ сделал украинскую YouTube-блогера российской пропагандисткой
21-летняя студентка Ольга Лоик начала вести YouTube-канал по теме психологии в 2023 году.
Через несколько месяцев подписчики канала сообщили девушке, что видели ее видео в китайских социальных сетях.
Ольга нашла десятки фейковых аккаунтов в китайских соцсетях Xiaohongshu и Bilibili, где использовалось ее изображение.
На фейковом видео украинка рассказывала о дружбе России и Китая
Фейковые аккаунты, использовавшие контент из YouTube-канала Ольги, имели разные женские имена.
На видео Ольга разговаривала на мандаринском языке, который никогда не изучала.
Девушка перевела фейковые видео со своим изображением с помощью онлайн-сервисов.
Оказалось, что на этих видео, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, она рассказывала о дружбе России и Китая.
4900 видео было создано с использованием изображения Ольги
Жених Ольги провел расследование и обнаружил, что 4900 видео было создано с использованием ее изображения.
Пара обратилась в фирму HeyGen, разработавшую технологию генеративного ИИ.
Представители компании заверили, что заблокировали изображение Ольги от дальнейшего использования.
Китайские государственные СМИ повторяют российские нарративы, оправдывая ее вторжение в Украину, а социальные сети цензурируют обсуждение войны, пишет BBC.
Генеративный ИИ — это новая технология, появившаяся относительно недавно. Это искусственный интеллект, который может самостоятельно находить и обрабатывать информацию, а также использовать данные для создания ранее не существовавшего контента.