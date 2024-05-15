ИИ использовал YouTube-видео украинки для создания фейковых аккаунтов и пророссийской пропаганды

ИИ сделал украинскую YouTube-блогера российской пропагандисткой

21-летняя студентка Ольга Лоик начала вести YouTube-канал по теме психологии в 2023 году.

Через несколько месяцев подписчики канала сообщили девушке, что видели ее видео в китайских социальных сетях.

Ольга нашла десятки фейковых аккаунтов в китайских соцсетях Xiaohongshu и Bilibili, где использовалось ее изображение.

Я видела [свое] лицо и слышала свой голос. Это было очень жутко, потому что я видела, как говорю то, чего никогда не говорила», — рассказала ВВС Ольга, которая учится в Пенсильванском университете. Поделиться

На фейковом видео украинка рассказывала о дружбе России и Китая

Фейковые аккаунты, использовавшие контент из YouTube-канала Ольги, имели разные женские имена.

На видео Ольга разговаривала на мандаринском языке, который никогда не изучала.

Девушка перевела фейковые видео со своим изображением с помощью онлайн-сервисов.

Оказалось, что на этих видео, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, она рассказывала о дружбе России и Китая.

Я видела, что 90% видео рассказывают о дружбе между Китаем и Россией. О том, что они должны быть сильными союзниками. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я когда-нибудь в своей жизни говорила эти ужасные вещи. Использовать украинскую девушку как лицо, продвигающее Россию. Это безумие», —сказала Ольга. Поделиться

4900 видео было создано с использованием изображения Ольги

Жених Ольги провел расследование и обнаружил, что 4900 видео было создано с использованием ее изображения.

Пара обратилась в фирму HeyGen, разработавшую технологию генеративного ИИ.

Представители компании заверили, что заблокировали изображение Ольги от дальнейшего использования.

Китайские государственные СМИ повторяют российские нарративы, оправдывая ее вторжение в Украину, а социальные сети цензурируют обсуждение войны, пишет BBC.