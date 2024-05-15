ШІ використав YouTube-відео українки для створення фейкових акаунтів і проросійської пропаганди
Категорія
Світ
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ШІ використав YouTube-відео українки для створення фейкових акаунтів і проросійської пропаганди

Генеративний ШІ
Джерело:  BBC

Технологія генеративного штучного інтелекту (ШІ) використала YouTube-відео українки Ольги Лоїк для створення десятків фейкових акаунтів і проросійської пропаганди.

ШІ зробив українську YouTube-блогерку російською пропагандисткою

21-річна студентка Ольга Лоїк почала вести YouTube-канал на тему психології у 2023 році.

За кілька місяців підписники каналу повідомили дівчині, що бачили її відео в китайських соціальних мережах.

Ольга знайшла десятки фейкових акаунтів у китайських соцмережах Xiaohongshu і Bilibili, де використовувалось її обличчя.

Я бачила своє обличчя і чула свій голос. Це було дуже моторошно, тому що я бачила як говорю те, чого ніколи не говорила», — розповіла ВВС Ольга, яка навчається в Пенсільванському університеті.

На фейкових відео українка розповідала про дружбу Росії і Китаю

Фейкові акаунти, що використовували контент з YouTube-каналу Ольги, мали різні жіночі імена.

На відео Ольга розмовляла мандаринською мовою, яку ніколи не вивчала.

Дівчина переклала фейкові відео зі своїм зображенням за допомогою онлайн-сервісів.

Виявилось, що на цих відео, створених за допомогою генеративного штучного інтелекту, вона розповідала про дружбу Росії та Китаю.

«Я бачила, що 90% відео розповідають про дружбу між Китаєм і Росією. Про те, що вони повинні бути сильними союзниками. Я не хочу, щоб хтось думав, що я коли-небудь у своєму житті говорила ці жахливі речі. Використовувати українську дівчину як обличчя, що просуває Росію. Це божевілля», — сказала Ольга.

4900 відео було створено з використанням обличчя Ольги

Наречений Ольги провів розслідування і виявив, що 4900 відео було створено з використанням її обличчя.

Пара звернулась до фірми HeyGen, що розробила технологію генеративного ШІ.

Представники фірми запевнили, що заблокували зображення Ольги від подальшого використання.

Китайські державні ЗМІ повторюють російські наративи, виправдовуючи її вторгнення в Україну, а соціальні мережі цензурують обговорення війни, пише BBC.

Генеративний ШІ — це нова технологія, що з'явилися відносно недавно. Це штучний інтелект, що може самостійно знаходити та обробляти інформацію, а також використовувати дані для створення контенту, якого раніше не існувало.

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