Щоб зробити пошук музики ще більш інтуїтивним, в YouTube Music для Android з'явилася інноваційна функція, яка дає змогу користувачам знаходити пісні, просто наспівуючи мелодію.

Штучний інтелект допоможе знайти пісню в YouTube Music

Нова функція є частиною останнього оновлення (версія 7.02.51), має на меті покращити користувацький досвід завдяки використанню штучного інтелекту.

Щоб отримати доступ до цієї функції, користувачам потрібно натиснути на іконку лупи у верхньому правому куті програми YouTube Music, поруч із зображенням мікрофона.

З'явиться новий значок у формі хвилі, що означає наявність функції пошуку за наспівуванням. Натиснувши на цю іконку, користувачі потрапляють на сторінку пошуку, де їм пропонується "відтворити, заспівати або наспівати пісню", щоб ідентифікувати трек.

Хоча точність результатів пошуку може бути різною, цей інструмент може стати в пригоді багатьом користувачам.

Нова функція допоможе YouTube Music вирізнятись з поміж інших сервісів

Технологія, що лежить в основі цієї функції, не є абсолютно новою. Вона ґрунтується на опції "Наспівувати для пошуку", яка вперше з'явилася в Пошуку Google у 2020 році, і використовує функцію "Зараз грає", яка була доступна на пристроях Pixel.

Ця функція також була інтегрована в застосунок YouTube у жовтні минулого року. Використовуючи складний штучний інтелект, система зіставляє наспівування користувача з оригінальним записом, підвищуючи точність ідентифікації пісень.