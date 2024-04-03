YouTube заблокував канал зрадниці України Діани Панченко
Категорія
Україна
Дата публікації

YouTube заблокував канал зрадниці України Діани Панченко

Центр протидії дезінформації
Діана Панченко

YouTube заблокував на території України канал колишньої ведучої підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з Віктором Медведчуком, Діани Панченко.

Що відомо про блокування каналу Діани Панченко

За запитом Центру протидії дезінформації РНБО на території України заблоковано YouTube-проєкт "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ексведуча Діана Панченко, після закриття підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного зі звинувачуваним у державній зраді Віктором Медведчуком, виїхала до РФ і почала вести у YouTube свій власний проєкт. У відео Панченко поширювала російську пропаганду. Зокрема, вона знімала сюжети в окупованих українських містах, брала інтерв'ю в самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Крім того, ексведуча зняла пропагандистський фільм про життя чеченців у складі РФ.

Центр продовжує працювати над блокуванням інших YouTube-проєктів, які поширюють пропаганду ворога, - додали у ЦПД. 

Що відомо про діяльність Діани Панченко

4 січня 2023 року проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

24 січня 2023 року СБУ повідомила про підозру Панченко у виготовленні та поширенні, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згодом стало відомо, що правоохоронці підозрюють Панченко ще в одному злочині. Тепер їй додатково інкримінують державну зраду, за яку передбачено довічне ув’язнення.

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