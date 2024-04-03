YouTube заблокував канал зрадниці України Діани Панченко

Що відомо про блокування каналу Діани Панченко

За запитом Центру протидії дезінформації РНБО на території України заблоковано YouTube-проєкт "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, - йдеться у повідомленні. Поширити

Вказано, що ексведуча Діана Панченко, після закриття підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного зі звинувачуваним у державній зраді Віктором Медведчуком, виїхала до РФ і почала вести у YouTube свій власний проєкт. У відео Панченко поширювала російську пропаганду. Зокрема, вона знімала сюжети в окупованих українських містах, брала інтерв'ю в самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Крім того, ексведуча зняла пропагандистський фільм про життя чеченців у складі РФ.

Центр продовжує працювати над блокуванням інших YouTube-проєктів, які поширюють пропаганду ворога, - додали у ЦПД. Поширити

Що відомо про діяльність Діани Панченко

4 січня 2023 року проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

24 січня 2023 року СБУ повідомила про підозру Панченко у виготовленні та поширенні, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згодом стало відомо, що правоохоронці підозрюють Панченко ще в одному злочині. Тепер їй додатково інкримінують державну зраду, за яку передбачено довічне ув’язнення.