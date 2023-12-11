У мережі опублікували фото ліквідованого зрадника Іллі Киви

Джерела Телеграм-каналу «Армія» в СБУ поділилися фотографіями вбитого під Москвою зрадника Іллі Киви.
З'явилися фото з місця ліквідації Іллі Киви
Анонімні джерела журналістів у Службі безпеки України не приховують, що саме нардеп-зрадник Ілля Кива був однією із пріоритетних цілей для спецслужби.
Окрім того, наголошується, що його давно «вели», вивчали маршрути та розпорядок дня.
Окрім того, також СБУ поділилися фото ліквідованого зрадника.
Що відомо про ліквідацію Іллі Киви
6 грудня зрадника Іллю Киву, який був народним депутатом від ОПЗЖ, знайшли мертвим у селі Супонєво під Москвою.
Пізніше з’ясувалося, що скандального колаборанта вбили зі стрілецької зброї спецпризначенці СБУ.
Згодом також в Головному управління розвідки підтвердили ліквідацію одіозного політика.
З такою заявою виступив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За словами Андрія Юсова, саме Ілля Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників й колаборантів".
Уже 7 грудня Слідком РФ заявив про те, що колишній український нардеп гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень зрадник помер на місці.
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