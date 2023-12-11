В сети опубликовали фото ликвидированного предателя Ильи Кивы
Категория
Украина
Дата публикации

В сети опубликовали фото ликвидированного предателя Ильи Кивы

Илья Кива
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Источник:  online.ua

Источники Телеграмм-канала «Армия» в СБУ поделились фотографиями убитого под Москвой предателя Ильи Кивы.

Появились фото с места ликвидации Ильи Кивы

Анонимные источники журналистов в Службе безопасности Украины не скрывают, что именно нардеп-предатель Илья Кива был одной из приоритетных целей для спецслужбы.

Кроме того, сообщается, что его давно вели, изучали маршруты и распорядок дня.

Это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Помните, Россия вас не защитит. Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины, – рассказал инсайдер журналистов.

Кроме того, также СБУ поделились фото ликвидированного предателя.

Что известно о ликвидации Ильи Кивы

6 декабря предателя Илью Киву, который был народным депутатом от ОПЗЖ, нашли мертвым в селе Супонево под Москвой.

Позже выяснилось, что скандального коллаборанта убили из стрелкового оружия спецназовцы СБУ.

Впоследствии также в Главном управлении разведки подтвердили ликвидацию одиозного политика.

С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Да, можем подтвердить, что Кива "все". Такая судьба будет ждать и других предателей Украины и приспешников путинского режима, – сообщил он.

По словам Андрея Юсова, именно Илья Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

Уже 7 декабря Следом РФ заявил о том, что бывший украинский нардеп гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений предатель скончался на месте.

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