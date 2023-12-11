В сети опубликовали фото ликвидированного предателя Ильи Кивы

Источники Телеграмм-канала «Армия» в СБУ поделились фотографиями убитого под Москвой предателя Ильи Кивы.
Появились фото с места ликвидации Ильи Кивы
Анонимные источники журналистов в Службе безопасности Украины не скрывают, что именно нардеп-предатель Илья Кива был одной из приоритетных целей для спецслужбы.
Кроме того, сообщается, что его давно вели, изучали маршруты и распорядок дня.
Кроме того, также СБУ поделились фото ликвидированного предателя.
Что известно о ликвидации Ильи Кивы
6 декабря предателя Илью Киву, который был народным депутатом от ОПЗЖ, нашли мертвым в селе Супонево под Москвой.
Позже выяснилось, что скандального коллаборанта убили из стрелкового оружия спецназовцы СБУ.
Впоследствии также в Главном управлении разведки подтвердили ликвидацию одиозного политика.
С таким заявлением выступил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По словам Андрея Юсова, именно Илья Кива был одним из самых "отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".
Уже 7 декабря Следом РФ заявил о том, что бывший украинский нардеп гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений предатель скончался на месте.
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