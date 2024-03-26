Українська співачка Таїсія Повалій, яка зрадила батьківщину та підтримує режим диктатора Володимира Путіна, вкотре виступила зі скандальною заявою про війну РФ проти України.

Повалій радіє, що РФ щоденно вбиває українців

Путіністка почала цинічно брехати, що вторгнення Росії в Україну подарувало їй шанс на життя.

Про це вона заявила одному з головних кремлівських пропагандистів Борису Корчевнікову.

Повалій також додала, що 24 лютого 2022 року вона знаходилася у Москві разом з сином, оскільки вони приїхали в країну-агресорку на зйомки шоу.

Що цікаво, те, що зрадниця у перший день повномасштабної війни опинилася в Росії, вона називає «божим провидінням».

Я приїхала із сумочкою та шубою, бо зима. Все. Але це для мене було як порятунок. Ця сиутація із «СВО», я зрозуміла, що мене рятують, що у мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей думають, що я надто весела, але так, я радію життю, бо жива, бо цей безлад на Україні може закінчитися, — цинічно заявила Повалій. Поширити

Ба більше, зрадниця додала, що дуже чекала на підписання Мінських домовленостей.

Повалій бреше, що віра їхню “ефективність” допомагала їй жити.

Окрім того, путіністка скаржиться на те, що Захід, мовляв, обдурив українців й не виконав свої обіцянки, однак не пояснила, про що саме йдеться.

Повалій уже стала громадянкою країни-агресорки РФ

Варто також зазначити, що 17 березня 2024 року українська співачка-зрадниця вперше офіційно підтвердила, що вона отримала російське громадянство.

Про це путіністка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зрадниця Повалій на “виборах” Путіна у Росії 17 березня 2024 року

Повалій опублікувала фото, яке було зроблене на виборчій дільниці у Москві.

Зрадниця позує на тлі банера з написом «Вибори президента Росії 15-17 березня», а в руках прихильниця диктатора Путіна тримає російський паспорт і усміхається.